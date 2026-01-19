Πέθανε ο «πατέρας» του «Βασιλιά των Λιονταριών» Ρότζερ Άλερς

Ο Ρότζερ Άλερς, υποψήφιος για Όσκαρ και Τόνι, σκηνοθέτης κινουμένων σχεδίων, γνωστός κυρίως για την ταινία « Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» του 1994 , πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 76 ετών.

Ο Άλερς πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα μετά από σύντομη ασθένεια, δήλωσε εκπρόσωπος της Disney Animation στο The Hollywood Reporter.

Γεννημένος στις 29 Ιουνίου 1949, στο Ράι της Νέας Υόρκης, ο Άλερς ανακάλυψε το πάθος του για τα κινούμενα σχέδια σε νεαρή ηλικία και στη συνέχεια έλαβε πτυχίο καλών τεχνών από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» για τα Walt Disney Animation Studios, μαζί με τον συν-σκηνοθέτη Ρομπ Μίνκοφ. Η ταινία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, κερδίζοντας σχεδόν 979 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο πληθωρισμός, στην αρχική της προβολή στις αίθουσες, καθιστώντας την την ταινία με τα υψηλότερα έσοδα του 1994.

Πριν από τον Βασιλιά των Λιονταριών, ο Άλερς εργάστηκε σε αρκετές άλλες ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney, όπως οι Αλαντίν, Η Πεντάμορφη και το Τέρας, Η Μικρή Γοργόνα, Ο Όλιβερ και η παρέα του και οι Διασώστες στην Αυστραλία. Βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη της ταινίας Tron του 1982, της πρώτης μεγάλης ταινίας μεγάλου μήκους που χρησιμοποίησε εκτενώς CGI.

«Ο Ρότζερ Άλερς ήταν ένας δημιουργικός οραματιστής, του οποίου οι πολλές συνεισφορές στην Disney θα ζήσουν για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney, Μπομπ Ίγκερ. «Καταλάβαινε τη δύναμη της σπουδαίας αφήγησης - πώς αξέχαστοι χαρακτήρες, συναίσθημα και μουσική μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό. Το έργο του βοήθησε στον καθορισμό μιας εποχής κινουμένων σχεδίων που συνεχίζει να εμπνέει κοινό σε όλο τον κόσμο και είμαστε βαθιά ευγνώμονες για όλα όσα έδωσε στην Disney. Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του».

Ο Άλερς διασκεύασε επίσης το σενάριο για το μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, τον Βασιλιά των Λιονταριών, με την Ιρέν Μέκκι, κάτι που του χάρισε μια υποψηφιότητα για βραβείο Τόνι το 1998 για το καλύτερο βιβλίο μιούζικαλ.