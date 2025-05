Μήπως οι κακοί της Disney σταμάτησαν να είναι κακοί;

Η Κρουέλα ντε Βιλ ήθελε να μετατρέψει τα κουτάβια Δαλματίας σε γούνες, ο Κάπτεν Χουκ προσπάθησε να βομβαρδίσει τον Πίτερ Παν και η Μαλέφισεντ εξέδωσε κατάρα πρόωρου θανάτου για την Aurora.

Αλλά μήπως αυτοί οι κακοί της Disney είναι απλά παρεξηγημένοι; Αυτό προωθεί μια νέα μουσική παράσταση στο Walt Disney World που κάνει κάποιους να αναρωτιούνται πότε οι κακοί της Disney σταμάτησαν να θέλουν να είναι τόσο... κακοί;

Η ζωντανή παράσταση «Disney Villains: Unfairly Ever After» θα κάνει πρεμιέρα στις 27 Μαΐου στο πάρκο Disney's Hollywood Studios στο θέρετρο του Ορλάντο στη Φλόριντα. Στην παράσταση, οι τρεις κακοί των ταινιών της παλιάς σχολής της Disney υπερασπίζονται ενώπιον του κοινού την άποψή τους ότι είναι οι πιο παρεξηγημένοι κακοί από όλους.

«Θέλαμε να αφηγηθούμε μια ιστορία που είναι λίγο διαφορετική από ό,τι έχει ειπωθεί στο παρελθόν: ποιος από αυτούς έχει αντιμετωπιστεί πιο άδικα από ποτέ», δήλωσε ο Μαρκ Ρένφροου, καλλιτεχνικός διευθυντής της παράστασης, σε ένα διαφημιστικό βίντεο.

Μια «αχτίδα» συμπόνιας

Αυτό το hook -η αφηγηματική τεχνική όχι ο Κάπτεν- ενοχλεί ορισμένους παρατηρητές της Disney. «Νομίζω ότι είναι υπέροχο όταν εξακολουθείτε να έχετε ιστορίες όπου οι κακοί είναι καθαρά κακοί», δήλωσε ο Μπέντζαμιν Μέρφι, καθηγητής φιλοσοφίας και θρησκευτικών σπουδών στην πανεπιστημιούπολη του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Φλόριντα στον Παναμά. «Όταν έχεις κακοποιούς που απολαμβάνουν το κακό τους, μπορεί να είναι διασκεδαστικό και ικανοποιητικό».

Από την πλευρά της η Disney, έχει ένα προηγούμενο να βάζει τους κακούς κάτω από ένα «φως συμπόνιας» ή τουλάχιστον να εξηγεί πώς έγιναν τόσο κακοί. Η ταινία του 2021, «Cruella», για παράδειγμα, παρουσιάζει μια ιστορική αναδρομή για τη γυναίκα που μισεί τα κουτάβια, την οποία υποδύεται η ηθοποιός Emma Stone, κατηγορώντας την κακιά της μητέρα που δεν την ήθελε ποτέ.

Κι άλλοι καλλιτέχνες της ποπ σκηνής έχουν επανεξετάσει τους κακούς, ίσως καμία δεν είναι τόσο γνωστή από το βιβλίο, το θεατρικό μιούζικαλ και την κινηματογραφική εκδοχή του Wicked, την επανερμηνεία του χαρακτήρα της κακιάς μάγισσας της Δύσης από τον «Υπέροχο μάγο του Οζ».

Η μεγάλη επιτυχία που έκανε το Wicked, το οποίο βασίστηκε στο μυθιστόρημα του 1995 «Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West», πυροδότησε την τάση επανεξέτασης των κακών στη δημοφιλή ψυχαγωγία.

Δίνοντας έμφαση στην αποδοχή

Τα παραμύθια που χρονολογούνται εδώ και αιώνες και στα οποία βασίζονται αρκετές ταινίες της Disney είχαν ιστορικά ως στόχο να διδάξουν στα παιδιά ένα μάθημα, είτε αυτό ήταν να μην πλησιάζουν τους λύκους (Κοκκινοσκουφίτσα, Τα τρία γουρουνάκια) είτε να μην εμπιστεύονται παράξενες, γριές γυναίκες στο δάσος (Χάνσελ και Γκρέτελ, Ραπουνζέλ).

Ωστόσο, συχνά παρουσίαζαν τους κακούς ως περιθωριοποιημένους ανθρώπους - ηλικιωμένες γυναίκες, έγχρωμους ή όσους βρίσκονταν σε χαμηλότερη κοινωνικοοικονομική κλίμακα, δήλωσε η Rebecca Rowe, επίκουρη καθηγήτρια παιδικής λογοτεχνίας στο Texas A&M University-Commerce.

Αυτή η προσπάθεια αντιστροφής, δηλαδή να γίνονται οι κακοποιοί συμπαθείς ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και τη δεκαετία του 1990, καθώς τα παιδικά μέσα ενημέρωσης απογειώθηκαν. Υπήρχε η επιθυμία να παρουσιάζονται οι κακοποιοί με τρόπο πιο περίπλοκο και λιγότερο ασπρόμαυρο, καθώς υπήρχε μια συνολική πολιτιστική ώθηση προς την κατεύθυνση της έμφασης της αποδοχής, είπε η ίδια.

«Το πρόβλημα είναι ότι όλοι έχουν στραφεί τόσο πολύ σε αυτό το μήνυμα, που έχουμε χάσει τους κακούς κακοποιούς», δήλωσε η Rowe. "Οι κακοί κακοποιοί έχουν αξία. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά κάνουν κακά πράγματα. Μερικές φορές υπάρχει λόγος γι' αυτό, αλλά μερικές φορές όχι. Το ότι υπάρχει λόγος δεν σημαίνει ότι αναιρείται το κακό".

Το αν είναι καλό για τα παιδιά να ταυτίζονται με τους κακοποιούς είναι περίπλοκο. Υπάρχει η πιθανότητα να υιοθετήσουν τα χαρακτηριστικά των κακοποιών, αν είναι αυτό με το οποίο ταυτίζονται, αλλά από την άλλη, ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι δεν είναι κακό για τα παιδιά να συμπάσχουν με τους χαρακτήρες που συχνά αποτελούν μέρος περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, δήλωσε η Rowe.

Οι κακοί της Disney τείνουν επίσης να απευθύνονται περισσότερο στους ενήλικες παρά στα παιδιά, καθώς και στα μέλη της LGBTQ+ κοινότητας που έχουν αισθανθεί περιθωριοποιημένοι στο παρελθόν, με κάποιες «πριγκίπισσες της Disney» να αποφοιτούν ευχαρίστως σε «βασίλισσες του κακού».