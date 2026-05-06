Μάθιου Πέρι: Σε δημοπρασία προσωπικά του αντικείμενα για την καταπολέμηση του στίγματος του εθισμού

Υπογεγραμμένα σενάρια της σειράς «Friends», ένα χειροποίητο τραπέζι πινγκ-πονγκ Batman και το αντίγραφο του εμβληματικού κίτρινου κάδρου από το ματάκι της πόρτας του διαμερίσματος της Μόνικα και της Ρέιτσελ, είναι μερικά από τα αντικείμενα του Μάθιου Πέρι που «βγαίνουν στο σφυρί» για καλό σκοπό.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιουνίου από τον οίκο Heritage Auctions. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Matthew Perry Foundation, του οργανισμού που ιδρύθηκε στη μνήμη του ηθοποιού με στόχο την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τον εθισμό και την υποστήριξη ανθρώπων που παλεύουν για την απεξάρτησή τους.

Ο Πέρι πάλεψε με τον εθισμό στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και βρέθηκε νεκρός στο υδρομασάζ του σπιτιού του στο Χόλιγουντ το 2023, σε ηλικία 54 ετών. Σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή, ως κύρια αιτία θανάτου προσδιορίστηκαν οι οξείες επιδράσεις της αναισθητικής ουσίας κεταμίνης.

«Ο Μάθιου πίστευε ότι ο εθισμός πρέπει να αντιμετωπίζεται με συμπόνια και με τη βοήθεια της επιστήμης, όχι με στίγμα και σιωπή» δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος του ιδρύματος, Λίζα Καστέλερ Κάλιο.

«Αυτή η δημοπρασία ενισχύει το έργο του ιδρύματος για την επέκταση της πρόσβασης σε θεραπείες βασισμένες σε επιστημονικά δεδομένα και την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Είναι ένας ακόμη τρόπος για να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα χρειαστεί να παλέψει μόνος του με αυτή τη νόσο» συμπλήρωσε.

Μεταξύ των αντικειμένων ξεχωρίζει το σενάριο του πιλότου από τα «Φιλαράκια», της σειράς που άφησε εποχή έχοντας τότε τον προσωρινό τίτλο «Six of One». Το αντίτυπο φέρει τις υπογραφές του Πέρι και των Τζένιφερ 'Ανιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ και Ντέιβιντ Σουίμερ. Η τιμή εκκίνησης για το σενάριο, το οποίο δόθηκε από την Warner Bros, ορίστηκε στα 500 δολάρια.

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται επίσης 26 σενάρια εμβληματικών επεισοδίων (με τιμή εκκίνησης τα 1.000 δολάρια), το Βραβείο SAG που κέρδισε ο Πέρι το 1995, ένας αυθεντικός πίνακας του Banksy και το προσωπικό του ρολόι Batman.

Τα αντικείμενα θα εκτίθενται στο Μπέβερλι Χιλς από τις 18 έως τις 29 Μαΐου, πριν από τη δημοπρασία της 5ης Ιουνίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του οίκου Heritage Auctions στο Ντάλας, αλλά και διαδικτυακά, σύμφωνα με τον Guardian.