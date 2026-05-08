Στο φως άγνωστες φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρόε: Δημοπρασία για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της

Εκατό χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη έτος γέννησης της Μέριλιν Μονρόε, με τη ζωή της σταρ και παγκόσμιου συμβόλου του σεξ να παραμένει μέχρι σήμερα ένας μύθος. Νέες αφηγήσεις, ντοκουμέντα και φωτογραφίες -ενός πολυφωτογραφημένου προσώπου- έρχονται συνεχώς στο φως, με πολλά εξ αυτών να βρίσκονται στα χέρια οίκων δημοπρασιών.

Φωτογραφίες που δεν έχουν δημοσιευτεί ποτέ πριν, μια μυστική συνταγή της για γέμιση γαλοπούλας για την Ημέρα των Ευχαριστιών και άλλα προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε βγαίνουν τώρα σε δημοπρασία από τον οίκο Julien’s Auctions στο Μπέβερλι Χιλς, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τα γενέθλιά της.

«Υπήρχε ένας κόσμος πριν από τη Μέριλιν Μονρόε και ένας βαθιά διαφορετικός μετά. Παραμένει ένα αστέρι που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά, με επιρροή που αναδιαμόρφωσε την κουλτούρα και συνεχίζει να αντηχεί μέχρι σήμερα», τόνισε ο συνιδρυτής του οίκου δημοπρασιών, Μάρτιν Νόλαν, μιλώντας στη Mirror.

Η δημοπρασία «100 Years of Marilyn», με 350 έως 400 αντικείμενα, θα παρουσιάσει μια μεγάλη γκάμα προσωπικών της αντικειμένων, όπως έγγραφα, ρούχα από τη γκαρνταρόμπα της, ακόμη και τις ξύλινες πόρτες του σπιτιού της στην Καλιφόρνια.

Φορέματα, συμβόλαια, καλλυντικά

Βραδινά φορέματα, ιδιωτικά κινηματογραφικά συμβόλαια, καλλυντικά και σενάρια θα περιλαμβάνονται στη δημοπρασία της 4ης Ιουνίου.

«Είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε μια εξαιρετική συλλογή από τα πιο προσωπικά της αντικείμενα. Αντικείμενα που αποτυπώνουν τη λάμψη, το ταλέντο, την ευαλωτότητα και τον αισθησιασμό που εδραίωσαν τη θέση της ως αιώνιου θρύλου του Χόλιγουντ», σημείωσε ο Νόλαν.

Η δημοπρασία πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου οι τιμές των αντικειμένων της Μονρόε βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Η τάση για τη λεγόμενη «Monroe-bilia» ενισχύθηκε από την Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala 2022, όταν η influencer φόρεσε το εμβληματικό φόρεμα της Μονρόε από το 1962 -όταν είχε τραγουδήσει το «Happy Birthday Mr President» στον Τζον Κένεντι.

Παρ' ότι η Μονρόε πέθανε μόλις στα 36 της χρόνια, λίγους μήνες μετά τη διάσημη εμφάνισή της στο Madison Square Garden όπου τραγούδησε για τον Κένεντι, η επικεφαλής κινηματογραφικών αναμνηστικών του οίκου Julien’s, Μάργκαρετ Μπάρετ, πιστεύει ότι η επιρροή της παραμένει τόσο ισχυρή ώστε να δικαιολογεί μια επετειακή δημοπρασία.

«Τα προσωπικά αντικείμενα ενός σταρ αποκαλύπτουν τα γούστα, τις προτιμήσεις, το στιλ, τις φιλοδοξίες, την επαγγελματική ηθική, τα βαθύτερα συναισθήματα, τους στενούς φίλους και τη φυσική του θέση στον χρόνο», τόνισε η Μπάρετ.

«Για παράδειγμα, θα έχουμε μερικές τραπεζικές επιταγές που έγραψε η ίδια, οι οποίες μας δείχνουν πού βρισκόταν εκείνη την ακριβή ημέρα και τι αγόραζε. Μικρολεπτομέρειες για τους περισσότερους από εμάς, αλλά συναρπαστικές όταν πρόκειται για κάποιον όπως η Μέριλιν Μονρόε».

Ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα είναι οι πράσινες μπροστινές πύλες του σπιτιού της, που αγοράστηκαν για 75.000 δολάρια και φέρουν τη διεύθυνσή της, 12305 Fifth Helena Drive στο Λος Άντζελες. Εκεί βρέθηκε νεκρή στις 5 Αυγούστου 1962 από πιθανή υπερβολική δόση φαρμάκων, ο θάνατός της αργότερα χαρακτηρίστηκε πιθανή αυτοκτονία.

Άλλα ξεχωριστά αντικείμενα περιλαμβάνουν:

ένα κομψό μεταξωτό βραδινό φόρεμα της δεκαετίας του 1950 από τη Jeanne Lanvin, διακοσμημένο με χρυσές πούλιες, στρας και ψεύτικα μαργαριτάρια,

ένα συμβόλαιό της του 1949 με τη William Morris Agency,

την κάρτα μέλους της στο Screen Actors Guild από το 1956.

Ανάμεσα στα προσωπικά της αντικείμενα βρίσκεται επίσης ένα βαμβακερό σουτιέν της δεκαετίας του 1950, που κληρονόμησαν οι Lee Strasberg και Paula Strasberg.

Μια φωτογραφία ένα μήνα πριν τον θάνατό της

Υπάρχει ακόμη μια υπογεγραμμένη φωτογραφία του 1954 της Μέριλιν με τον νέο της σύζυγο Τζόε Ντιμάτζιο, καθώς κατεβαίνουν από αεροπλάνο στην Ιαπωνία τον Φεβρουάριο του 1954, κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος.

Μια φωτογραφία του 1962 από τον Άλαν Γκραντ, που παρουσιάζεται δημόσια για πρώτη φορά, δείχνει τη Μέριλιν λιγότερο από έναν μήνα πριν από τον θάνατό της.

Υπάρχει επίσης μια σπάνια φωτογραφία από τα γυρίσματα της κωμωδίας «The Seven Year Itch», όπου η ομάδα μακιγιάζ και κομμωτικής τη φροντίζει, καθώς και μία από τις πρώτες επαγγελματικές της φωτογραφίες γύρω στο 1944, όταν ήταν ακόμη η έφηβη Νόρμα Τζίν, προτού «μεταμορφωθεί» στη Μέριλιν Μονρόε.

In 1944, 18-year-old Norma Jeane Baker was a recently-married factory worker aiding the war effort at an aviation facility.



Ανάμεσα στα αντικείμενα της δημοπρασίας βρίσκονται και προσωπικά είδη μακιγιάζ, όπως το κραγιόν της από τη Max Factor, Lip Pomade 7-22, το οποίο χρησιμοποιούσε στα γυρίσματα της τελευταίας και ανολοκλήρωτης ταινίας της, «Something’s Got To Give».

Μια ματιά στη ζωή της δίνουν επίσης:

μια χειρόγραφη τραπεζική επιταγή του 1952 από λογαριασμό της στην Bank of America για τη διαμονή της στο Beverly Hills Carlton Hotel,

μια επιταγή του 1960 ύψους 3.913,70 δολαρίων για διαμονή στο Bungalow 16 του The Beverly Hills Hotel.

Εκεί έμειναν η Μέριλιν και ο Άρθουρ Μίλερ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ρομαντικής κωμωδίας «Let’s Make Love».