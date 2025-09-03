Η «βασίλισσα της κεταμίνης» παραδέχτηκε ότι πούλησε τα ναρκωτικά στον Μάθιου Πέρι

Μια γυναίκα που έχει γίνει γνωστή ως η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» δήλωσε ένοχη την Τετάρτη για την πώληση στον Μάθιου Πέρι του ναρκωτικού που τον σκότωσε.

Η Τζάσβιν Σάνγκα άλλαξε την προηγούμενη δήλωση μη ενοχής της σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες και έγινε η πέμπτη και τελευταία κατηγορούμενη για τον θάνατο του σταρ της δημοφιλούς σειράς «Τα Φιλαράκια».

Σε υπογεγραμμένη δήλωσή της, συμφώνησε να παραδεχτεί πέντε ομοσπονδιακές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του Πέρι. Η δίκη της είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει αργότερα αυτόν τον μήνα.

Σε μια σύντομη δήλωσή της που ανακοινώθηκε στις 18 Αυγούστου, ο δικηγόρος της Σάνγκα, Μαρκ Γκεράγκος, δήλωσε μόνο ότι «αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της».

Οι εισαγγελείς είχαν παρουσιάσει την 42χρονη Σάνγκα ως μια έμπορο ναρκωτικών που ήταν γνωστή στους πελάτες της ως η «Βασίλισσα της Κεταμίνης», χρησιμοποιώντας τον όρο συχνά σε δελτία τύπου και δικαστικά έγγραφα. Οι δηλώσεις ενοχής της πρόκειται να περιλαμβάνουν μία κατηγορία για διατήρηση χώρου με ναρκωτικά, τρεις κατηγορίες για διανομή κεταμίνης και μία κατηγορία για μια δόση που οδήγησε σε θάνατο.

Η τελική συμφωνία για την παραδοχή ενοχής ήρθε ένα χρόνο αφότου οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανακοίνωσαν ότι πέντε άτομα είχαν κατηγορηθεί για τον θάνατο του Πέρι στις 28 Οκτωβρίου 2023, έπειτα από μια εκτεταμένη έρευνα.

Ποια μπορεί να είναι η ποινή της Σάνγκα

Σε περίπτωση που η 42χρονη κατηγορούμενη δηλώσει ένοχη όπως έχει προγραμματιστεί, ένας δικαστής θα ορίσει την επιβολή της ποινής της. Θα μπορούσε να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως και 45 ετών. Πάντως μέχρι στιγμής κανένας από τους κατηγορούμενους δεν έχει καταδικαστεί ακόμη.

Η Σάνγκα και ο Δρ Σαλβαδόρ Πλασένσια, οι οποίοι δήλωσαν ένοχοι τον Ιούλιο, ήταν οι κύριοι στόχοι της έρευνας. Τρεις άλλοι κατηγορούμενοι - ο Δρ Μαρκ Τσάβες, ο Κένεθ Ιβαμάσα και ο Έρικ Φλέμινγκ - δήλωσαν ένοχοι με αντάλλαγμα τη συνεργασία τους με τις Αρχές, η οποία περιλάμβανε δηλώσεις που ενέπλεκαν την Σάνγκα και τον Πλασένσια.

