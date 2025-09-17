Ανοίγει στη Νέα Υόρκη το Central Perk, το ιστορικό καφέ από τα «Φιλαράκια»

Κι όμως είναι αλήθεια! Το ιστορικό καφέ της σειράς «Φιλαράκια» ανοίγει στην Νέα Υόρκη.

Το φανταστικό καφέ Central Perk, που έγινε διάσημο μέσα από την σειρά, θα βρει την μόνιμη θέση του στην Time Square της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Central Perk Coffeehouse και της Warner Bros. Discovery.

Πότε ανοίγει

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πόρτες θα ανοίξουν για το κοινό στα τέλη του φθινοπώρου του 2025.

«Η σύγχρονη εκδοχή του σημείου συνάντησης των FRIENDS είναι ένα μέρος που πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφθείτε, όπου αξέχαστες στιγμές, εξαιρετικός καφές και νόστιμο φαγητό συνδυάζονται στην πόλη όπου όλα ξεκίνησαν», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το καφέ, το οποίο έχει ήδη ένα κατάστημα στη Βοστώνη, θα έχει τους ίδιους «ειδικούς σε φαγητό, ποτά και σχεδιασμό», μεταξύ των οποίων και ο Tom Colicchio, οκταπλά νικητής του βραβείου James Beard.

«Αν και ανανεωμένο για τους σημερινούς επισκέπτες, το αδιαμφισβήτητο πνεύμα του Central Perk παραμένει ζωντανό, προσφέροντας μια αξέχαστη εμπειρία καφέ και φαγητού τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους επισκέπτες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Δεν θα μπορούσε να λείπει ο πορτοκαλί καναπές

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διαρρύθμιση του νέου καφέ θα περιλαμβάνει ένα δωμάτιο με πορτοκαλί καναπέ, εμπνευσμένο από τον εμβληματικό πορτοκαλί καναπέ της σειράς.

«Όταν ανοίξαμε το πρώτο Central Perk Coffeehouse στη Βοστώνη, στόχος μας ήταν πάντα να επεκταθούμε στη Νέα Υόρκη, ένα μέρος όπου οι θαυμαστές και οι φίλοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες στην πόλη όπου διαδραματίζεται η σειρά», δήλωσε ο Paul Landino, διευθυντικό στέλεχος της CenPer Holdings, σε δήλωση που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση.