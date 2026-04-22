Έγκλημα στον Ασύρματο: «Τον κάρφωσαν στην καρδιά» – Συγκλονίζει μαρτυρία περίοικου

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου καθώς οι Αρχές κλήθηκαν λίγο μετά τις 21:00 στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο όπου εντοπίστηκε το πτώμα ενός άνδρα.

Με κομμένη την ανάσα, περίοικος και φίλος της οικογένειας του 25χρονου θύματος που εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο περιέγραψε τις δραματικές στιγμές της επίθεσης, που οδήγησαν στον θάνατο τον νεαρό.

«Έγινε ένας τσακωμός και τότε τον κάρφωσαν. Το παιδί περπάτησε μερικά μέτρα, κατέρρευσε και ξεψύχησε. Τον χτύπησαν με μαχαίρι κατευθείαν στην καρδιά», αναφέρει χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσει την τραγωδία.

Ο μάρτυρας, που όπως είπε γνωρίζει προσωπικά τους γονείς του θύματος, κάνει λόγο για μια περιοχή που έχει μετατραπεί σε εστία παραβατικότητας: «Υπάρχει πολλή "αλητεία" εδώ στο πάρκο. Δεν γνωρίζω τον λόγο που ξεκίνησε η συμπλοκή, αλλά το παιδί ήταν γνωστό στην περιοχή, ήταν γιος φίλου μου».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η σορός, η οποία ανήκει σε 25χρονο Έλληνα, φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα ωστόσο οι συνθήκες πίσω από τον θάνατό του παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Το πάρκο του Ασυρμάτου είναι αποκλεισμένο, ενώ στο σημείο που εντοπίστηκε η σορός του 25χρονου έσπευσε και ο δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης.