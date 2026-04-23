Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Γιος αξιωματικού της ΕΛΑΣ ο 27χρονος - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σοκ προκαλεί η δολοφονία του 27χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης (22/04) στο Πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο, φέροντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για γιο υψηλόβαθμου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ και διαμένει κοντά στο σημείο, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ταυτότητά του.

Έγκλημα στο Πάρκο Ασυρμάτου: «Τον κάρφωσαν στην καρδιά» – Συγκλονίζει μαρτυρία περίοικου pic.twitter.com/q4rUv8xYZ0 — Flash.gr (@flashgrofficial) April 22, 2026

«Τυφλό» σημείο χωρίς κάμερες

Οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν μαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής, προκειμένου να ρίξουν φως στην υπόθεση, καθώς το σημείο όπου βρέθηκε το θύμα δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου, στο πάρκο Ασυρμάτου αυτή την στιγμή γίνονται εργασίες για την ανάπλαση του και επομένως θα έπρεπε να είναι κλειστό γιατί είναι εργοστασιακός χώρος.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φαίνεται ότι προηγήθηκε έντονος καβγάς πριν από τη δολοφονία. Οι αστυνομικοί εστιάζουν στην αιτία της σύγκρουσης, επιχειρώντας να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Η περιοχή έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς πριν από λίγους μήνες είχε σημειωθεί περιστατικό με πυροβολισμούς σε κατάστημα εστίασης απέναντι από το πάρκο. Εξετάζεται αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων.

Απομακρύνεται το σενάριο οπαδικής βίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων, ωστόσο το σενάριο αυτό φαίνεται να απομακρύνεται, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον σε προσωπικές διαφορές.

Το περιστατικό έγινε γνωστό περίπου στις 21:00, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας ειδοποίησε την αστυνομία, αναφέροντας ότι εντόπισε έναν νεαρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πάρκο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνική Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατο του 27χρονου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψία και συλλογή στοιχείων από τον χώρο.