Συγκλονισμένα τα αδέρφια του 40χρονου: «Κατέστρεψε δύο οικογένειες» - «Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι»

Συγκλονισμένα από τη στυγερή δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη είναι τα αδέρφια του 40χρονου πρώην συντρόφου του θύματος και φερόμενου δράστη του εγκλήματος, με την γυναίκα να βρίσκεται νεκρή μέσα στο όχημά της στην Αγία Βαρβάρα του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, οι συγγενείς του 40χρονου πενθούν για τον αδερφό τους που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Τρίτης (21/4), με τον θάνατό του να πρόκειται πιθανότατα για αυτοκτονία, ωστόσο δηλώνουν συντετριμμένοι μετά τη σημερινή εξέλιξη αποκαλύπτει ότι ο πιο κοντινός τους άνθρωπος ευθύνεται ότι για την εξαφάνιση και εν τέλει για τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Όπως υποστηρίζουν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν τα αδέρφια του 40χρονου, δεν είχαν ιδέα για όσα σχεδίαζε, δεν είχαν κανένα σημάδι και δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι θα έφθανε σε αυτό το σημείο.

Στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν:

«Είμαστε συγκλονισμένοι. Ζητάμε ένα μεγάλο συγγνώμη στην οικογένεια της άτυχης γυναίκας. Δε μπορούμε να πιστέψουμε πως έφτασε σε αυτό το σημείο.

Κατέστρεψε δύο οικογένειες.

Δεν μας έδωσε κανένα σημάδι.

Να μπορέσουμε να το προλάβουμε. Δεν περιμέναμε τέτοια εξέλιξη.

Δεν ξέραμε τίποτα για αυτά που είχε στο μυαλό του.

Λυπόμαστε αφάνταστα για την οικογένεια της άτυχης γυναίκας.

Δεν υπάρχουν λόγια για το κακό που έκανε στην οικογένεια αυτών τον ανθρώπων.

Έχουμε μείνει άφωνοι με όσα μαθαίνουμε για τον ίδιο τον αδερφό μας.

Πρέπει να σταθούμε δίπλα στο παιδί του αυτή τη στιγμή.

Νίκος , Κατερίνα και Σταύρος Ανδρεαδάκης».

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της που φέρεται να είναι και ο δράστης είχε συναντηθεί με την άτυχη γυναίκα το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, περίπου στις 11:00-11:10, ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα. Η συνάντηση έγινε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή της Σταυρακιανής Καμάρας, κοντά στις Δαφνές, όπου διέμενε η ίδια.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 12:00, ο άνδρας καταγράφεται να κινείται πεζός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών. Από εκεί κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο σπίτι του, στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, μάρκας Smart, και επέστρεψε στο σημείο κοντά στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε με το όχημα Honda CR-V που χρησιμοποιούσε η Ελευθερία Γιακουμάκη και κατευθύνθηκε προς την Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών, προς την Αγία Βαρβάρα.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, σε σημείο κοντά σε βενζινάδικο, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, εγκατέλειψε το όχημα της γυναίκας. Στις 13:13 καταγράφεται να εισέρχεται σε χώρο από όπου κάλεσε ταξί και επιβιβάστηκε σε αυτό, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο.

Εκεί, επιβιβάστηκε εκ νέου στο Smart και περίπου στις 14:00 έφυγε από το σημείο.

Την έβαλε νεκρή στα πίσω καθίσματα

Η τραγική κατάληξη της υπόθεσης αποκαλύφθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, περίπου στις 17:20, όταν στο πλαίσιο ερευνών από αστυνομικούς, σε συνεργασία με ειδικές ομάδες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, εντοπίστηκε το όχημα.

Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε πυροβοληθεί μέσα στο όχημα με χρήση πυροβόλου όπλου. Μάλιστα, φαίνεται να την έχει πυροβολήσει στα μπροστινά καθίσματα και στη συνέχεια ο ίδιος να την τοποθέτησε στα πίσω μπρούμυτα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο τόπος και ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος εντοπίζονται στην περιοχή κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στη Σταυρακιανή Καμάρα Δαφνών Ηρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα 10:58 έως 11:07 το πρωί της 19ης Απριλίου, όταν δηλαδή ο δράστης συναντήθηκε με την άτυχη γυναίκα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής για να εξετάσει την νεκρή.