Με εννιάρι πιστόλι και εξ επαφής η δολοφονία της Ελευθερίας - Τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Ολοκληρώθηκε η μακροσκοπική εξέταση της σορού της Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (24/4) εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο λευκό τζιπ της σε χωράφι στο χωριό Αγία Βαρβάρα του Ηρακλείου Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 43χρονη γυναίκα είχε δεχτεί μία και μοναδική βολή στο κεφάλι από πιστόλι των 9mm με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Φαίνεται, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ότι ο 39χρονος δράστης στάθηκε έξω από το όχημα της και την πυροβόλησε ενώ αυτή βρίσκονταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, με τα χέρια του, την πήγε στο πίσω κάθισμα του λευκού τζιπ και την τοποθέτησε μπρούμυτα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της που φέρεται να είναι και ο δράστης είχε συναντηθεί με την άτυχη γυναίκα το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, περίπου στις 11:00-11:10, ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα. Η συνάντηση έγινε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή της Σταυρακιανής Καμάρας, κοντά στις Δαφνές, όπου διέμενε η ίδια.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 12:00, ο άνδρας καταγράφεται να κινείται πεζός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών. Από εκεί κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο σπίτι του, στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, μάρκας Smart, και επέστρεψε στο σημείο κοντά στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε με το όχημα Honda CR-V που χρησιμοποιούσε η Ελευθερία Γιακουμάκη και κατευθύνθηκε προς την Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών, προς την Αγία Βαρβάρα.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, σε σημείο κοντά σε βενζινάδικο, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, εγκατέλειψε το όχημα της γυναίκας. Στις 13:13 καταγράφεται να εισέρχεται σε χώρο από όπου κάλεσε ταξί και επιβιβάστηκε σε αυτό, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο.

Εκεί, επιβιβάστηκε εκ νέου στο Smart και περίπου στις 14:00 έφυγε από το σημείο.

Την έβαλε νεκρή στα πίσω καθίσματα

Η τραγική κατάληξη της υπόθεσης αποκαλύφθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, περίπου στις 17:20, όταν στο πλαίσιο ερευνών από αστυνομικούς, σε συνεργασία με ειδικές ομάδες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, εντοπίστηκε το όχημα.

Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε πυροβοληθεί μέσα στο όχημα με χρήση πυροβόλου όπλου. Μάλιστα, φαίνεται να την έχει πυροβολήσει στα μπροστινά καθίσματα και στη συνέχεια ο ίδιος να την τοποθέτησε στα πίσω μπρούμυτα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο τόπος και ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος εντοπίζονται στην περιοχή κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στη Σταυρακιανή Καμάρα Δαφνών Ηρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα 10:58 έως 11:07 το πρωί της 19ης Απριλίου, όταν δηλαδή ο δράστης συναντήθηκε με την άτυχη γυναίκα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής για να εξετάσει την νεκρή.