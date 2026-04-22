Ηράκλειο: Βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη - Έχει τραύμα που παραπέμπει σε πυροβολισμό

Τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές του Ηρακλείου Κρήτης, καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκε νεκρή κοντά στο χωριό Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στα πίσω καθίσματα, ενώ φέρει τραύμα που παραπέμπει σε πυροβολισμό. Προς το παρόν έχει στηθεί περίμετρος γύρω από το αυτοκίνητο και έχει αποκλειστεί ο χώρος, καθώς αναμένεται συνεργείο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής για να εξετάσει την νεκρή.

Να σημειωθεί ότι η Αγία Βαρβάρα είναι ο τόπος καταγωγής του 40χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας, ο οποίος το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία. Αύριο, Πέμπτη 23/4, εκεί έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Ήδη από χθες, μετά την αυτοχειρία του πρώην συντρόφου της, οι Αρχές είχαν στρέψει της έρευνές τους στην ευρύτερη περιοχή όπου βρέθηκε ο νεκρός άνδρας, καθώς το τελευταίο στίγμα του κινητού της 43χρονης εξέπεμψε από κεραία στην κορυφή του Γιούχτα, η οποία βρίσκεται εντός της ακτίνας κάλυψης της κεραίας κινητής τηλεφωνίας που συνδέθηκε το κινητό της το πρωί της Δευτέρας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, η Πυροσβεστική και διασώστες, καθώς οι έρευνες εξελίσσονταν σε δύσβατο ανάγλυφο με χαράδρες και απομονωμένα σημεία.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη της μητέρας τριών παιδιών είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου, με τον 23χρονο γιο της να δηλώνει την εξαφάνισή της λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 23χρονος, μητέρα του έφυγε από το σπίτι της στο Ηράκλειο, στις 11 το πρωί της Κυριακής 19/4/2026, με το άσπρο τζιπ της. Η τελευταία τους επικοινωνία σημειώθηκε στις 19.00 της ίδιας ημέρας.