Σκηνές τραγωδίας στο σημείο που βρέθηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία: Ξέσπασαν σε λυγμούς τα παιδιά της

Τραγικές είναι οι σκηνές που διαδραματίζονται στην Αγία Βαρβάρα, όπου νωρίτερα σήμερα το απόγευμα της Τετάρτης 22/04 εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από την Κυριακή 19 Απριλίου από τις Δαφνές Ηρακλείου.

Το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας φέρει τραύμα από όπλο και εντοπίστηκε στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου της σε δύσβατο σημείο.



Τραγικές φιγούρες η οικογένειά της, τα παιδιά της, ο αδερφός της άτυχης γυναίκας και άλλοι συγγενείς, που θρηνούν την 43χρονη Ελευθερία, κοντά στο σημείο που εντοπίστηκε το άψυχο σώμα της, αναφέρει το Creta24.

πηγή: Creta24

Να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητό της, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη, βρέθηκε σε χωράφι κοντά στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της, δεν τέλεσε εκεί τη δολοφονία της αλλά μετακίνησε το αυτοκίνητο και τη σορό της άτυχης γυναίκας.

Εικόνα από το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητό της:

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο τόπος και ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος εντοπίζονται στην περιοχή κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στη Σταυρακιανή Καμάρα Δαφνών Ηρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα 10:58 έως 11:07 το πρωί της 19ης Απριλίου, όταν δηλαδή ο δράστης συναντήθηκε με την άτυχη γυναίκα.