Τραγική αυλαία στο θρίλερ με την Ελευθερία Γιακουμάκη - Τη σκότωσε με μία σφαίρα στο κεφάλι

Σοκαριστικές διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, καθώς όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές οδηγούν στο σενάριο της γυναικοκτονίας, με κύριο ύποπτο τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μία ημέρα πριν από την ανεύρεση της σορού της. Η 43χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Αγία Βαρβάρα, φέροντας τραύμα από εννιάρι πιστόλι στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό η δολοφονία να έγινε το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τη συνάντηση που είχε η 43χρονη με τον πρώην σύντροφό της στην περιοχή των Δαφνών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι Αρχές εκτιμούν ότι η γυναίκα δέχθηκε πυροβολισμό εξ επαφής ενώ βρισκόταν μέσα στο όχημά της. Το όπλο της δολοφονίας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά το έγκλημα, ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σορό και να εγκατέλειψε το όχημα σε απομονωμένο σημείο στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου τελικά εντοπίστηκε έπειτα από τρία 24ωρα ερευνών της Αστυνομίας, της ΕΜΑΚ και άλλων δυνάμεων. Η σορός της 43χρονης βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της μεταφοράς της μετά τον πυροβολισμό.

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται και οι μετακινήσεις του πρώην συντρόφου της 43χρονης τις ώρες που ακολούθησαν την εξαφάνισή της. Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει διαδρομές του στην ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζεται και η χρήση ταξί στο πλαίσιο των κινήσεών του μετά την πιθανή τέλεση του εγκλήματος. Τα δεδομένα αυτά αξιολογούνται σε συνδυασμό με το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου της γυναίκας.

Από νωρίς βρισκόταν στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ο πρώην σύντροφός της είχε τεθεί από νωρίς στο επίκεντρο της έρευνας. Είχε προσαχθεί και είχε δώσει κατάθεση για την εξαφάνιση της 43χρονης, ενώ αστυνομικοί που τον εξέτασαν είχαν διαπιστώσει αμυχές και γρατζουνιές στο σώμα του. Ο ίδιος απέδωσε τα τραύματα αυτά σε πτώση από μηχανάκι. Το απόγευμα της επόμενης ημέρας, εντοπίστηκε νεκρός κοντά σε εκκλησία στον Προφήτη Ηλία, με τις Αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε αυτοχειρία.

Η 43χρονη, μητέρα τριών παιδιών, είχε φύγει από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής λέγοντας ότι θα πάει μια βόλτα και θα επιστρέψει σύντομα. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη της. Το όχημά της δεν είχε εντοπιστεί για ημέρες, ενώ το κινητό της είχε δώσει τελευταία φορά σήμα από ευρύτερη περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών.

Καθοριστική θεωρείται πλέον η συμβολή των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ., στα οποία έχουν αποσταλεί τα ευρήματα από το αυτοκίνητο και τον τόπο εντοπισμού της σορού. Οι επίσημες απαντήσεις των εργαστηρίων, σε συνδυασμό με την ιατροδικαστική εξέταση, αναμένεται να αποσαφηνίσουν το ακριβές χρονικό και τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίχθηκε η φρικτή αυτή υπόθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, με τραγικές φιγούρες τα παιδιά της 43χρονης και τους συγγενείς της, που περίμεναν επί ημέρες ένα σημάδι ζωής. Πλέον, το βάρος της έρευνας πέφτει στην πλήρη τεκμηρίωση του εγκλήματος και στην οριστική αποσαφήνιση κάθε πτυχής του.