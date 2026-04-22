Συνεχίζεται το θρίλερ Γιακουμάκη - Μέχρι και GPS στο ΙΧ της είχε βάλει ο πρώην σύντροφός της

Καθώς περνάνε οι ώρες μεγαλώνει και η αγωνία για την τύχη της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με την εξαφάνιση της να εξελίσσεται σε θρίλερ μετά και την αυτοχειρία του 39χρονου πρώην συντρόφου της.

Άτομα από το περιβάλλον της περιγράφουν την Ελευθερία Γιακουμάκη ως μια γυναίκα αφοσιωμένη στα τρία της παιδιά, τα οποία υπεραγαπούσε. Η εξαφάνιση της και το γεγονός ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος παρά τις έρευνας της Αστυνομίας μεγαλώνει την αγωνία των δικών της ανθρώπων. Για τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου «κλειδί» ίσως να αποτελεί το γεγονός ότι ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, έδωσε τέλος στη ζωή του ενώ είχε κληθεί για συμπληρωματική κατάθεση.

Τον 39χρονο εντόπισε νεκρό έξω από την εκκλησία της Παναγίας Μαλεβή, ο αδερφός του που ενημέρωσε και την ΕΛΑΣ, με τον αυτόχειρα να εντοπίζεται σε καθιστή θέση σε χωμάτινο πρανές έχοντας τραύμα στο κεφάλι του από κυνηγετικό όπλο. Κοντά του είχε μία επαναληπτική καραμπίνα και στην κάννη της δύο φυσίγγια ενώ στο έδαφος οι αστυνομικοί βρήκαν έναν κάλυκα.

Το χρονικό της έντασης στη σχέση τους

Σύμφωνα με πληροφορίες η σχέση τους είχε εντάσεις και ο ίδιος φέρεται να ζήλευε την 43χρονη, η οποία ήταν και αυτή που είχε δώσει τέλος στην σχέση τους πριν από περίπου 2 μήνες με τον 39χρονο να μην έχει ξεπεράσει αυτόν τον χωρισμό. Ήταν τέτοια η ζήλια του για την 43χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες είχε φτάσει στο σημείο να εγκαταστήσει ακόμη και παράνομο gps στο ΙΧ αυτοκινητό της προκειμένου να την παρακολουθεί.

Να θυμίσουμε ότι τα ίχνη της Ελευθερίας Γιακουμάκη χάθηκαν την περασμένη Κυριακή (19/4), όταν περί τις 11.00 το πρωί έφυγε από το σπίτι της με το άσπρο τζιπ της. Στη 01.20 τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/4) ο γιος της δήλωσε την εξαφάνιση της με τους αστυνομικούς να εξετάζουν από την πρώτη στιγμή εάν ο 39χρονος είχε κάποια σχέση. Γι’ αυτό και ήταν από τα πρώτα άτομα που κλήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου για να καταθέσουν.

Το πρωί της Τρίτης (21/4) τον κάλεσαν εκ νέου στο τηλέφωνο από την ΕΛΑΣ λέγοντας του πως ήθελαν εκ νέου να πάει για συμπληρωματική κατάθεση έτσι ώστε να τους διευκρινίσει κάποια πράγματα. Αυτό ίσως ήταν κάτι που τον έκανε να νιώσει πίεση και να προχωρήσει στην αυτοχειρία, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν ακόμη πιο εντατικά πλέον το ενδεχόμενο εμπλοκής του στην εξαφάνιση της 43χρονης πρώην συντρόφου του.

Η ιατροδικαστική εξέταση θα προσδιορίσει και την ακριβή ώρα θανάτου του 39χρονου, αφού ο αδερφός του τον εντόπισε νεκρό στις 18:00 το απόγευμα της Τριτης (21/4).

Και drone στη «μάχη» των ερευνών

Οι Αρχές εξετάζουν την περίπτωση είτε να συναντήθηκε τυχαία με την Ελευθερία Γιακουμάκη, ενώ εκείνη επέβαινε στο τζιπ της, είτε να είχαν δώσει ακόμα και κάποιο ραντεβού. Κανείς όμως δεν γνωρίζει τι συνέβη ακριβώς μετά, ενώ δεν έχει εντοπιστεί ούτε το όχημα της Ελευθερίας Γιακουμάκη. Η έρευνα πλέον των Αρχών εστιάζει στο όρος Γιούχτας, εκεί που σε μία ακτίνα περίπου 10 km ίσως να υπάρχουν απαντήσεις για το πού βρίσκεται η 43χρονη γυναίκα.

Στις έρευνες οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν και drone, καθώς πρόκειται για μία περιοχή πολύ δύσβατη και γεμάτη χαράδρες. Στη ΔΕΕ θα σταλεί το κινητό τηλέφωνο του 39χρονου προκειμένου για ανάλυση δεδομένων που ίσως σχετίζονται με την υπόθεση.