Συναγερμός στη Δανία: Τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά - Σε κρίσιμη κατάσταση 4 τραυματίες

Χριστόδουλος Σκούντας
Update: 10:06

Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία το πρωί της Πέμπτης (23/4), με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα εκ των οποίων τέσσερα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη βόρεια της Κοπεγχάγης, σε μια σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τις πόλεις Χίλεροντ και Κάγκερουπ, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

«Πρόκειται για δύο τοπικά τρένα που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης Κοπεγχάγης.

«Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, επομένως κανείς δεν έχει παγιδευτεί... Μεγάλες δυνάμεις έχουν αποσταλεί στο σημείο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο DR έδειξε εικόνες δύο κίτρινων και γκρίζων τρένων, και τα δύο με ορατές ζημιές στο μπροστινό μέρος, το ένα απέναντι από το άλλο σε μια δασώδη περιοχή.

Οι τραυματίες έχουν έκτοτε μεταφερθεί μακριά από τον τόπο του ατυχήματος με ασθενοφόρα και ελικόπτερα, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία στο Twitter.

