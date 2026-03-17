Δανία: Υποψήφιοι βουλευτές πήγαν για προεκλογικό αγώνα σε σάουνα μόνο με τα μαγιό

Οι Δανοί έχουν συνηθίσει να βλέπουν τους πολιτικούς τους να μοιράζουν μπισκότα ή λουλούδια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά ενόψει των επικείμενων εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα, ορισμένοι υποψήφιοι το πάνε ένα βήμα παραπέρα.

Φορώντας μόνο τα μαγιό τους και καλυμμένοι με μια πετσέτα, δύο υποψήφιοι του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος της πρωθυπουργού Μέτε Φρέντερικσεν επέλεξαν να συναντήσουν τους ψηφοφόρους τους σε... σάουνα!



«Αυτό είναι αρκετά διαφορετικό επειδή οι άνθρωποι είναι χαλαροί και όλοι είμαστε κολλημένοι εκεί, οπότε δεν φεύγουμε», χαμογέλασε η Γκίτε Ντρόγκερ, μια 53χρονη που επισκέπτεται τακτικά τη σάουνα στο τοπικό κέντρο ευεξίας στη γειτονιά Βάνλοουζ της Κοπεγχάγης.

Η βουλευτής Άιντα Όουκεν μίλησε μαζί με τον υπουργό Δικαιοσύνης Πέτερ Χούμελγκαρντ σε 18 ψηφοφόρους την Κυριακή για το κλίμα, την ενέργεια, την ανισότητα και την εγκληματικότητα, ρίχνοντας περιστασιακά νερό πάνω από τις καυτές πέτρες της σάουνας με τη συζήτηση να γίνεται ολοένα και πιο θερμή.

«Είναι η πρώτη φορά που κάνω προεκλογική εκστρατεία σε σάουνα», δήλωσε η Όκεν στο AFP. «Αυτή τη φορά όμως επέλεξαν να κάνω διαφορετική εκστρατεία από το να κάθομαι σε τηλεοπτικά πάνελ. Μέχρι στιγμής έχω παίξει χάντμπολ και ήπια ποτά σε μπαρ», προσέθεσε.

Από την πλευρά του, ο έτερος υποψήφιος Πέτερ Χούμελγκαρντ δοκίμασε ένα παγωμένο μπάνιο εσωτερικού χώρου για πρώτη φορά ανάμεσα σε δύο γύρους στη σάουνα. «Η εκστρατεία πρέπει επίσης να είναι διασκεδαστική», ανέφερε. «Σκέφτηκα ότι αυτή θα ήταν μια χαλαρωτική και υπέροχη εμπειρία κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους ψηφοφόρους μας».

Άνθρωποι της διπλανής πόρτας

Στη Δανία, η άμεση πρόσβαση στους αιρετούς αξιωματούχους θεωρείται σχεδόν αυτονόητη. «Είναι σημαντικό οι πολίτες να μας βλέπουν διαφορετικά, ως πραγματικούς ανθρώπους, να κατανοούν τι μας κινητοποιεί και να ανακτούν την εμπιστοσύνη τους», τόνισε η Όουκεν, η οποία διεκδικεί έκτη θητεία. «Για τη δημοκρατία, ίσως είναι καλύτερο να ξεφεύγουμε από τις συνηθισμένες μορφές και να συναντιόμαστε με νέους τρόπους».

Όπως αναφέρεται, οι επισκέπτες της σάουνας δεν υποβλήθηκαν σε ελέγχους πριν τη συνάντηση και δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας.

Η παρουσία πολιτικών σε τέτοιους χώρους δεν προκαλεί εντύπωση στη χώρα, σύμφωνα με τη ψηφοφόρο Μίριαμ Χβιντ. «Δεν είναι περίεργο στη Δανία να δεις έναν υπουργό να κάνει παγωμένο μπάνιο», είπε, προσθέτοντας ότι είναι σύνηθες να συναντά κανείς πολιτικούς στο σούπερ μάρκετ ή στον κινηματογράφο. «Σε μια μεγάλη χώρα όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό θα ήταν πολύ πιο σπάνιο».

Οι Σοσιαλδημοκράτες, που βρίσκονται στην εξουσία από το 2019 και ηγούνται ενός συνασπισμού, προηγούνται στις δημοσκοπήσεις με περίπου 21,5%, ποσοστό όμως μειωμένο κατά έξι μονάδες σε σχέση με τις εκλογές του 2022. Οι μετεκλογικές διαπραγματεύσεις αναμένεται να καθορίσουν τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης.