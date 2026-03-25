Δανία: Η Φρεντέρικσεν θα ηγηθεί διαπραγμάτευσης για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης

Ο βασιλιάς Φρέντερικ Ι΄ της Δανίας ανέθεσε σήμερα στην απερχόμενη πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με όλα τα κόμματα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα στην Κοπεγχάγη, σήμερα Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Λαμβάνοντας την εντολή από τον βασιλιά, η Μέτε Φρεντέρικσεν, της οποίας το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα έλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές αλλά χωρίς πλειοψηφία εδρών στο κοινοβούλιο ώστε να κυβερνήσει, πρέπει να καθορίσει μέσα από συζητήσεις με τα άλλα έντεκα κόμματα που εκλέχτηκαν στο κοινοβούλιο, ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός και να σχηματίσει κυβέρνηση.

Ο βασιλιάς της Δανίας ζήτησε από την Φρεντέρικσεν, ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό ενός νέου κυβερνητικού συνασπισμού μαζί με δύο αριστερά κόμματα, όπως μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση των Ανακτόρων.