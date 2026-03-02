Στον... χορό της στρατηγικής πυρηνικής αποτροπής η Δανία - Συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Γαλλίας

Η Δανία ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να συμμετάσχει στη νέα στρατηγική πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας, επισημαίνοντας τη σημασία της ενίσχυσης της αποτρεπτικής δύναμης στην Ευρώπη, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, η οποία τόνισε τη στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία εν μέσω αυξανόμενων στρατιωτικών απειλών από τη Ρωσία.

Η απόφαση αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να αυξήσει το πυρηνικό οπλοστάσιο της Γαλλίας και να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα, μέσω της συνεργασίας με τους Ευρωπαίους εταίρους. «Η ισχυρότερη συνεργασία θα συμβάλει στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Ευρώπης. Δυστυχώς, αυτό είναι αναγκαίο λόγω της αναμενόμενης αύξησης της στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία τα επόμενα χρόνια», δήλωσε η Φρεντέρικσεν.

Συμπληρωματική και όχι αντικαταστατική η συνεργασία

Η Δανή πρωθυπουργός διευκρίνισε επίσης ότι η στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία θα «συμπληρώνει» και όχι θα αντικαθιστά τη συνεργασία της χώρας με το ΝΑΤΟ στον τομέα της αποτροπής.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Δανίας, Τρολς Λουντ Πόουλσεν, η στρατηγική συνεργασία με τη Γαλλία δεν σημαίνει ότι πυρηνικά όπλα θα αναπτυχθούν στο έδαφος της Δανίας.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην πυρηνική στρατηγική της Ευρώπης, ενώ ενδυναμώνει τις σχέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ στην αντιμετώπιση της αναπτυσσόμενης στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ