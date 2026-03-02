Μακρόν: Η Γαλλία αυξάνει το πυρηνικό της οπλοστάσιο - «Η αποτροπή είναι ευρωπαϊκή υπόθεση»

Η Γαλλία προχωρά στην αύξηση του αριθμού των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε ομιλία του για το γαλλικό δόγμα αποτροπής από τη βάση υποβρυχίων του νησιού Λονγκ στη Βρετάνη.

Ο Μακρόν τόνισε πως η χώρα του δεν θα δημοσιοποιεί πλέον τους αριθμούς του πυρηνικού οπλοστασίου της, σε αντίθεση με το παρελθόν, επισημαίνοντας ότι «το θέμα δεν είναι να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε κούρσα εξοπλισμών», καθώς «αυτό δεν ήταν ποτέ το δόγμα της Γαλλίας», μεταδίδει το Reuters.

Η Γαλλία ενισχύει τη «πυρηνική αποτροπή» με έξι νέες ευρωπαϊκές χώρες

Ο Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασε σήμερα το νέο πυρηνικό δόγμα της Γαλλίας, που προσφέρει πλέον και «ευρωπαϊκή διάσταση» στην «πυρηνική αποτροπή» της χώρας. Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο, η Γαλλία δεν είναι μόνη σε αυτό το εγχείρημα, καθώς εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο επίσης διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και τη Γερμανία, με την οποία η Γαλλία συνεργάζεται στενά, άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Συνεργασία με έξι ευρωπαϊκές χώρες

Ο Μακρόν ανέφερε ότι οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία είναι η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Δανία και η Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής αποτροπής.

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι οι κίνδυνοι από πυρηνικές εμπλοκές είναι υπαρκτοί, και η δύναμη πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας είναι ισχυρή και ικανή να διασφαλίσει τη σταθερότητα της χώρας και των συμμάχων της.

Direction la base de l’Île Longue pour y rencontrer les femmes et les hommes qui assurent au quotidien la permanence et l’excellence opérationnelle de notre dissuasion nucléaire. pic.twitter.com/V89unCbV2B — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 2, 2026

Τελική απόφαση στον πρόεδρο

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε την ξεκάθαρη ιεραρχία στη λήψη αποφάσεων, αναφέροντας ότι η «τελική απόφαση για τη χρήση πυρηνικών» επαφίεται αποκλειστικά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η απόφαση αυτή για την αύξηση του πυρηνικού οπλοστασίου και την ενίσχυση των αποτρεπτικών μέσων λήφθηκε εξαιτίας των αυξανόμενων κινδύνων παγκόσμιων συγκρούσεων που μπορεί να ξεπεράσουν το πυρηνικό κατώφλι. «Η περίοδος αυτή είναι γεμάτη γεωπολιτικούς κινδύνους», τόνισε ο Μακρόν, αναγκαζόμενος να ενισχύσει το αποτρεπτικό μοντέλο της Γαλλίας.

Ο πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στους κινδύνους που προκύπτουν από την ύπαρξη ενός Ιράν με πυρηνικές και βαλλιστικές δυνατότητες, υπογραμμίζοντας ότι εντός των επόμενων ημερών θα προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις για το ζήτημα.