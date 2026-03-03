Μακρόν: Εναέρια μέσα και φρεγάτα φτάνουν στην Κύπρο - Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ

Την ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου με εναέρια μέσα και μια φρεγάτα που αναμένεται να καταπλεύσει στο νησί το βράδυ, καθώς και την αποστολή του αεροπλανοφόρου Σαρλ ντε Γκωλ στη Μεσόγειο, ανακοίνωσε σε διάγγελμά του το βράδυ της Τρίτης 3 Μαρτίου ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Όπως τόνισε, θεωρεί υποχρέωση της χώρας του και της κυβέρνησής του την προστασία των συμμάχων της Γαλλίας.

«Πρέπει να είμαστε στο πλευρό των συμμάχων μας. Είναι αμυντική ευθύνη για την υπεράσπιση της ειρήνης. Χρειαζόμαστε να επιδείξουμε αλληλεγγύη. Έχουμε καταρρίψει drones για να υπερασπιστούμε τον εναέριο χώρο των συμμάχων μας και θα το κάνουμε για όσο χρειαστεί», σημείωσε, ανακοινώνοντας την αμυντική ενίσχυση της Κύπρου.

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι ευθύνη του είναι να προστατέψει τη χώρα, επισημαίνοντας πως έχει ήδη ενισχύσει το επίπεδο ασφαλείας και στο εσωτερικό της Γαλλίας.

Τόνισε ότι η Γαλλία «δεν μπορεί να εγκρίνει στρατιωτικές ενέργειες» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αναφερόμενος στα σχέδια του Ισραήλ για πιθανή χερσαία επιχείρηση, ο Μακρόν είπε ότι η χώρα βρίσκεται στη διαδικασία λήψης απόφασης για μια χερσαία επέμβαση και προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε «επικίνδυνη κλιμάκωση και στρατηγικό λάθος».

Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι έχει δώσει εντολή για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και των συνοδευτικών φρεγατών του. Μαχητικά Rafale, αντιαεροπορικά συστήματα και ραντάρ εναέριας επιτήρησης έχουν ήδη αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες και θα συνεχίσουν να επιχειρούν, πρόσθεσε. Είπε επίσης ότι η Γαλλία θα αποστείλει αμυντικά συστήματα στην Κύπρο, επισημαίνοντας ότι το Παρίσι έχει αμυντικές συμφωνίες με το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και «θα επιδείξει αλληλεγγύη» στους περιφερειακούς της εταίρους.

«Αυξήσαμε την επαγρύπνηση και την ισχυρή παρουσία εντός της χώρας», είπε, ενώ έκανε αναφορά και στις προσπάθειες επαναπατρισμού 400.000 Γάλλων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Δύο αρχικές πτήσεις για την απομάκρυνση Γάλλων πολιτών από την περιοχή αναμένεται να προσγειωθούν στο Παρίσι αργότερα την Τρίτη.