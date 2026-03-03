Μέση Ανατολή: Ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος μιλά για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο

Για τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο έκανε λόγο ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Ο στρατηγός εν αποστρατεία απάντησε θετικά σε ερώτηση για το αν βρισκόμαστε στο κατώφλι του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, τονίζοντας παράλληλα πως ο ιστορικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μην χαρακτηρίσει Παγκόσμιο Πόλεμο τις εχθροπραξίες που σημειώνονται σε δεκάδες σημεία του πλανήτη.

«Μήπως είμαστε στην έναρξη του τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου;», ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, με τον ίδιο να απαντά: «Θα θυμάστε ότι έχω διακινδυνεύσει την πρόβλεψη ότι τρέχουμε προς έναν Παγκόσμιο Πόλεμο εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, όταν ξεκινούσαν τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μία μεγάλη εμπλοκή κρατών -κυρίως του Κόλπου- με την εξαίρεση δύο κρατών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και αναφέρομαι στο Ομάν, που φιλοξενούσε τη διαδικασία των συνομιλιών και της Τουρκίας».

Συνεχίζοντας ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε: «Αν φύγουμε λίγο από το περιβάλλον του Ιράν, που είναι το κυρίαρχο και γίνεται πραγματικά χαμός, βλέπουμε ότι στην Ουκρανία γίνεται τέσσερα χρόνια πόλεμος. Βλέπουμε αυτά που έχουν ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2023 στη Μέση Ανατολή και συνεχώς επιδεινώνονται. Βλέπουμε τον πόλεμο Πακιστάν - Αφγανιστάν. Είχαμε τον πόλεμο Πακιστάν - Ινδίας. Έχουμε το Σουδάν. Έχουμε τον αναβρασμό στην Ερυθραία και την Αιθιοπία, έχουμε τη Σομαλιλάνδη, τη Σομαλία. Έχουμε το Σαχέλ που υπάρχουν αναταραχές και πόλεμος κανονικός. Αλλά είναι μικρότεροι και δεν δίνουν σημασία μπροστά στο προεξάρχον ζήτημα του Ιράν, όπως είναι στο Μάλι, στον Νίγηρα, στη Μπουργκίνα Φάσο. Έχουμε προβλήματα στο Κονγκό, στη Ρουάντα. Είναι δεκάδες μέτωπα ανοικτά. Άρα νομίζω ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μη χαρακτηρίσει αυτά που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια, Παγκόσμιο Πόλεμο. Εξάλλου οι Παγκόσμιοι Πόλεμοι χαρακτηρίζονται παγκόσμιοι όταν τελειώσουν».