Τραμπ στο Politico: Το Ιράν ξεμένει από πυραύλους - Οι εταιρείες μας παράγουν συνεχώς όπλα

Καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει κι άλλο το θερμόμετρο, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «ξεμένει από εκτοξευτές» και ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καθεστώς απόλυτης πολεμικής ετοιμότητας.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Politico την Τρίτη ότι το Ιράν εξαντλεί κρίσιμα οπλικά συστήματα και ότι θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνεργασίας με ορισμένα από τα μέλη που έχουν απομείνει στο καθεστώς της χώρας.

Σε μια τηλεφωνική συνομιλία περίπου τεσσάρων λεπτών με το Politico, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης υποβαθμίζεται σταθερά, ακόμη κι αν αναμένεται ότι οι ιρανικές δυνάμεις «θα συνεχίσουν να εκτοξεύουν πυραύλους για λίγο ακόμη».

«Ξεμένουν κι από περιοχές απ’ όπου μπορούν να τους εκτοξεύσουν, γιατί έχουν αποδεκατιστεί», είπε ο Τραμπ. «Ξεμένουν από εκτοξευτές».

Η εκτίμηση του προέδρου των ΗΠΑ ότι η ικανότητα του Ιράν να αντεπιτεθεί σύντομα θα υποχωρήσει, έρχεται σε μια στιγμή που ακόμη συζητείται, ακόμη και εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, η διάρκεια των εχθροπραξιών, τα αποθέματα των ΗΠΑ, ο τελικός στόχος του πολέμου και το ποιος θα ηγηθεί του Ιράν στη συνέχεια.

«Έχουμε απεριόριστες ποσότητες πυρομαχικών»

Ο Τραμπ είπε στη συνέντευξη: «Έχουμε απεριόριστες ποσότητες μεσαίων και ανώτερων πυρομαχικών. Τα φυλάμε και τα παράγουμε.»

«Οι αμυντικές εταιρείες δουλεύουν σε εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς για να κατασκευάσουν όσα χρειαζόμαστε», πρόσθεσε. «Λειτουργούν με έκτακτες εντολές. Τα φτιάχνουμε γρήγορα. Αλλά έχουμε απεριόριστες ποσότητες. Όσο ανόητος κι αν ήταν ο Μπάιντεν, δεν τα χρησιμοποίησε.»

Την Τρίτη, ωστόσο, ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλουμένταλ δήλωσε ότι υπάρχει «μια πιθανή, απελπιστική και καταστροφική έλλειψη συστημάτων THAAD και Patriot, απαραίτητων για την προστασία των πρεσβειών μας, των βάσεών μας και των πολιτών μας».

Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει τέσσερις ή πέντε εβδομάδες ή να τελειώσει μέσα σε λίγες ακόμα ημέρες.

Ανοιχτός να συνεργαστεί με μια αναδιαμορφωμένη ιρανική κυβέρνηση

Δικαιολόγησε την εισβολή λέγοντας ότι το Ιράν βρισκόταν «στο χείλος» της απόκτησης πυρηνικού όπλου ή της ικανότητας να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον είπαν τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ ήταν έτοιμο να χτυπήσει ούτως ή άλλως το Ιράν, γεγονός που θα οδηγούσε σε αντίποινα κατά της Αμερικής.

Διάφορες ομάδες μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πέρασαν το Σαββατοκύριακο προωθώντας τον δικό τους «εκλεκτό» για τη μελλοντική ηγεσία του Ιράν, δίνοντας ελάχιστη σημασία στο ενδεχόμενο δημοκρατικών εκλογών.

Ο Τραμπ, την Τρίτη, δήλωσε ότι θα ήταν ανοιχτός να συνεργαστεί με μια αναδιαμορφωμένη ιρανική κυβέρνηση, εφόσον αναδυθεί μετά τη σύγκρουση.

Όταν ρωτήθηκε αν είναι πλέον αργά για να εξετάσει συνεργασία με κάποιο πρόσωπο σε μια νέα κυβέρνηση, ο Τραμπ απάντησε:

«Όχι, δεν είναι αργά. Σαράντα εννέα [ανώτατα ιρανικά στελέχη] σκοτώθηκαν, μην το ξεχνάτε, άρα αυτό πάει πολύ βαθιά. Νέοι αναλαμβάνουν. Πολλοί θέλουν τη θέση. Μερικοί θα ήταν πολύ καλοί».