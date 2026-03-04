Axios: Το τηλεφώνημα Τραμπ - Νετανιάχου που «πυροδότησε» τον πόλεμο με το Ιράν

Ένα απόρρητο τηλεφώνημα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις 23 Φεβρουαρίου αποτέλεσε το σημείο μηδέν για την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με το Axios. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρουσίασε στον Αμερικανό πρόεδρο ως «χρυσή ευκαιρία» τη συγκέντρωση ολόκληρης της ιρανικής ηγεσίας στην Τεχεράνη. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την επιβεβαίωση της CIA, η Ουάσιγκτον εγκατέλειψε τη διπλωματία, οδηγώντας στην αεροπορική επιδρομή που κόστισε τη ζωή στον Αλί Χαμενεΐ και άλλαξε οριστικά τον χάρτη της περιοχής, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τον Λευκό Οίκο.

Η πληροφορία που έκρινε τον χρόνο της επίθεσης

Το τηλεφώνημα αυτό εξηγεί το «γιατί τώρα». Ο Τραμπ, αν και έκλινε ήδη προς τη στρατιωτική λύση, δεν είχε αποφασίσει την ακριβή στιγμή. Η πληροφορία για τον Χαμενεΐ λειτούργησε ως «ακαταμάχητος στόχος ευκαιρίας». Είχαν προηγηθεί μήνες συντονισμού, με 15 τηλεφωνικές επικοινωνίες και δύο δια ζώσης συναντήσεις των δύο ηγετών σε διάστημα δύο μηνών. Κατόπιν εντολής του Τραμπ, η CIA επιβεβαίωσε τα ισραηλινά στοιχεία, «κλειδώνοντας» τον στόχο και με τη συνδρομή προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Διπλωματία και στρατιωτικός σχεδιασμός σε παράλληλη τροχιά

Ενώ ο στρατιωτικός σχεδιασμός προχωρούσε, οι απεσταλμένοι του Τραμπ στη Γενεύη, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, ενημέρωναν ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη είχαν βαλτώσει. Ο Τραμπ πείστηκε ότι η διπλωματία εξαντλήθηκε και την Παρασκευή στις 3:38 μ.μ. έδωσε την τελική εντολή. Έντεκα ώρες αργότερα, οι βόμβες έπληξαν την Τεχεράνη, ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε και ο πόλεμος ξεκίνησε επίσημα.

Πολιτικές αντιδράσεις και αιφνιδιασμός

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υπεραμύνθηκε της επιχείρησης, σημειώνοντας ότι ήταν απλώς θέμα συγχρονισμού. Ωστόσο, η επίσπευση του σχεδίου που αρχικά προβλεπόταν για τα τέλη Μαρτίου προκάλεσε πρακτικά προβλήματα, με 1.500 Αμερικανούς πολίτες να εγκλωβίζονται στην περιοχή εν μέσω ιρανικών αντιποίνων στον Περσικό Κόλπο. Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Νετανιάχου απέρριψαν τις αιτιάσεις περί αμοιβαίων πιέσεων, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει χαρακτηριστικά: «Αν μη τι άλλο, ίσως εγώ πίεσα το Ισραήλ».