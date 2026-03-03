Τραμπ για Ιράν: Θέλουν συνομιλίες αλλά είναι πολύ αργά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί και ότι ενώ η Τεχεράνη επιθυμεί διαπραγματεύσεις, είναι ήδη πολύ αργά.

Σε μήνυμά του που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ανέφερε ότι «Η αεράμυνα, η αεροπορία, το ναυτικό και η ηγεσία τους έχουν εξαφανιστεί. Θέλουν να μιλήσουν. Είπα, "Είναι πολύ αργά"».

Το σχόλιο του Αμερικανού προέδρου είναι απάντηση σε ένα άρθρο γνώμης της Washington Post, το οποίο τόνιζε την σταθερή του άρνηση να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες.

Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι οι επιθέσεις δεν σηματοδοτούν την έναρξη ενός νέου «αιώνιου πολέμου», αλλά μάλλον την κορύφωση αυτού που περιγράφει ως 47χρονη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του ιρανικού καθεστώτος.

Διαταγή να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τις χώρες του Κόλπου

Στο μεταξύ το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για την αναχώρηση του προσωπικού μη επείγουσας ανάγκης της αμερικανικής κυβέρνησης και των μελών των οικογενειών τους από το Μπαχρέιν, το Ιράκ και την Ιορδανία.

Η διαταγή δόθηκε καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν κινδύνους για την ασφάλεια που συνδέονται με την επίθεσή τους στο Ιράν.

Εξάλλου πριν από λίγο η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κουβέιτ ανακοίνωσε μέσω του X πως θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.