Τραμπ - Μερτς για Ιράν: «Διαθέτουμε απεριόριστα πυρομαχικά» - O Στάρμερ «δεν είναι Τσώρτσιλ»

Σε μια «ενδιαφέρουσα περίοδο», όπως τη χαρακτήρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποιήθηκε η συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρέντριχ Μερτς στο Οβάλ Γραφείο, με αιχμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις εμπορικές σχέσεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία.



Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για «πολύ καλές σχέσεις» με τον Μερτς, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ επιτυχημένο», σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές θα συζητήσουν εκτενώς τις εμπορικές συναλλαγές και άλλα ζητήματα στρατηγικής συνεργασίας.

Σκληρή γραμμή για το Ιράν

Ιδιαίτερα επιθετικός εμφανίστηκε ο Τραμπ αναφερόμενος στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «τους έχουμε διαλύσει» και ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά, χάνοντας – όπως είπε – κρίσιμες δομές και ηγετικά στελέχη. Επισήμανε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ενήργησαν από κοινού, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων.



Απαντώντας σε ερώτηση αν άσκησε πίεση στο Ισραήλ, ο Τραμπ δήλωσε πως «μάλλον εγώ τους πίεσα για τον πόλεμο με αυτούς τους τρελούς», προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ ήταν έτοιμο και εμείς ήμασταν έτοιμοι και κάναμε μαζί το χτύπημα».



Ο ίδιος κατηγόρησε την Τεχεράνη για επιθέσεις σε αμάχους και για σκληρή καταστολή στο εσωτερικό της χώρας, κάνοντας λόγο για «κακούς ανθρώπους» και για δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές που, όπως υποστήριξε, σκοτώθηκαν. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι το «χειρότερο σενάριο» θα ήταν να αντικατασταθεί η σημερινή ηγεσία από «κάποιον χειρότερο από τον Χαμενεΐ», σημειώνοντας πως «θα δούμε τι θα γίνει με τον ιρανικό λαό».



Παράλληλα, τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «ο καλύτερος στον κόσμο» και ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν κανονικά. «Σχεδόν τα πάντα έχουν καταστραφεί» στο Ιράν, λέει ο Τραμπ.

Στην ίδια γραμμή» Ουάσιγκτον - Βερολίνο

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκληση – «για τρίτη φορά στο Οβάλ Γραφείο», όπως ανέφερε – επισημαίνοντας ότι οι δύο χώρες βρίσκονται «στην ίδια γραμμή» όσον αφορά την ανάγκη αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν.



Ο Γερμανός καγκελάριος χαρακτήρισε την περίοδο «δύσκολη», υπογραμμίζοντας ότι πέρα από τα εμπορικά ζητήματα, οι δύο ηγέτες πρέπει να συζητήσουν και για την Ουκρανία. «Θέλουμε να δούμε αυτόν τον πόλεμο να τελειώνει», ανέφερε χαρακτηριστικά, απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο.



Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν άμεσα τις διατλαντικές σχέσεις και τη διεθνή ασφάλεια, ενώ στο επίκεντρο παραμένουν τόσο η πορεία του πολέμου όσο και οι οικονομικές ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Νέα πυρά Τραμπ κατά Ισπανίας και Βρετανίας - Αιχμές για ΝΑΤΟ και Ντιέγκο Γκαρσία

Μετωπική επίθεση κατά της Ισπανίας και αιχμές προς το Ηνωμένο Βασίλειο εξαπέλυσε ο Τραμπ, σε δηλώσεις του με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων.

REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «μερικοί Ευρωπαίοι έχουν βοηθήσει και κάποιοι δεν έχουν βοηθήσει», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη στάση ορισμένων χωρών απέναντι στις αμερικανικές πρωτοβουλίες. Στον αντίποδα, επαίνεσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Mark Rutte για τη στάση του.

«Απαίσια η Ισπανία» - Απειλές για διακοπή συμφωνιών

Ιδιαίτερα σκληρός ήταν απέναντι στην Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε «απαίσια», κατηγορώντας τη Μαδρίτη ότι «δεν πληρώνει καν το μερίδιό της στο ΝΑΤΟ». Ο Τραμπ προχώρησε ακόμη περισσότερο, δηλώνοντας πως σκοπεύει να διακόψει «κάθε εμπορική συμφωνία» με τη χώρα.



Οι δηλώσεις αυτές αναμένεται να προκαλέσουν αντιδράσεις, καθώς αγγίζουν τόσο το πλαίσιο των διατλαντικών εμπορικών σχέσεων όσο και τις ισορροπίες στο εσωτερικό της Συμμαχίας.

Δυσαρέσκεια και για τη Βρετανία

Αιχμές άφησε και για το Ηνωμένο Βασίλειο, εμφανιζόμενος δυσαρεστημένος για τη στάση του Λονδίνου στο ζήτημα της στρατηγικής βάσης στη Diego Garcia, σημειώνοντας ότι «δεν μας την έδωσαν και αυτό προκάλεσε πρόβλημα».



Παράλληλα, με εμφανή ειρωνική διάθεση, σχολίασε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ «δεν είναι ο Τσόρτσιλ», παραπέμποντας εμμέσως στον ιστορικό ηγέτη του Ηνωμένου Βασιλείου Γουίστον Τσόρτσιλ.

Σενάρια για το Ιράν

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής ηγεσίας, σημειώνοντας ότι «ίσως κάποιος από το Ιράν, κάποιος που είναι ήδη δημοφιλής, να είναι ο κατάλληλος», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.



Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου καταδεικνύουν την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις Ουάσιγκτον–Ευρώπης, σε μια περίοδο που η συνοχή του ΝΑΤΟ και οι διεθνείς συμμαχίες δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε τη σκληρή του στάση απέναντι στο Ιράν, σημειώνοντας ότι πολλοί από τους ηγέτες που είχε στο μυαλό του για πιθανή αλλαγή καθεστώτος «είναι νεκροί». «Έχουμε μια άλλη ομάδα και μπορεί επίσης να είναι νεκροί», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατηγική των ΗΠΑ συνεχίζεται παρά τις απώλειες στην ηγεσία της Τεχεράνης.



Παράλληλα, τόνισε την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, δηλώνοντας ότι «διαθέτουμε απεριόριστα πυρομαχικά μέσου και ανώτερης εμβέλειας», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον να διατηρήσει στρατιωτική υπεροχή στην περιοχή.



Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής πίεσης που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη, με στόχο τόσο την αποδυνάμωση της στρατιωτικής της ικανότητας όσο και την προετοιμασία για ενδεχόμενες αλλαγές στην ηγεσία της χώρας.