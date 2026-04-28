Επίθεση Τραμπ σε Μερτς για τη στάση του στο Ιράν: «Δεν ξέρει τι λέει»

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μετά την κριτική που άσκησε ο τελευταίος στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον χειρισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Με ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη (28/04), ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρά πυρά κατά του Γερμανού καγκελαρίου, γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν ξέρει τι λέει» σε σχέση με το Ιράν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Μερτς φέρεται να θεωρεί πως το Ιράν μπορεί να διαθέτει πυρηνικά όπλα, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο ολόκληρο τον κόσμο.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τραμπ συνέδεσε τη στάση του Μερτς με την ευρύτερη κατάσταση στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι η χώρα «δεν τα πάει καλά ούτε οικονομικά ούτε σε άλλους τομείς».

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε ενέργειες για το Ιράν που, όπως είπε, άλλες κυβερνήσεις θα έπρεπε να είχαν ήδη λάβει εδώ και καιρό.

Η δημόσια αυτή αντιπαράθεση έρχεται μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Μερτς, ο οποίος είχε ασκήσει κριτική στην αμερικανική στάση απέναντι στο Ιράν, πυροδοτώντας νέα ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών.