Ξεκάθαρο μήνυμα Μερτς: «Η Γερμανία δεν θα εμπλακεί στη Μέση Ανατολή»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να εμπλακεί στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει ούτε σχέδιο ούτε εντολή για κάτι τέτοιο.

Όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμβουλεύτηκαν εκ των προτέρων τη γερμανική κυβέρνηση ούτε υπήρξε αίτημα για ευρωπαϊκή βοήθεια. Παράλληλα όμως τόνισε ότι το Βερολίνο συμμερίζεται τον στόχο να μην αποτελέσει το Ιράν απειλή στο μέλλον και δεν θα αρνηθεί να συμβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή μετά το τέλος του πολέμου.

Ερωτήματα για τον πόλεμο και τη στρατηγική

Μιλώντας από το βήμα της Bundestag, ο καγκελάριος σημείωσε ότι υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει μια πειστική ιδέα για το πώς μπορεί να τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι αν η Ουάσιγκτον είχε ζητήσει τη γνώμη του Βερολίνου, η γερμανική πλευρά θα είχε συμβουλεύσει να μην ακολουθηθεί η σημερινή πορεία.

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί η κρίση να επηρεάσει αρνητικά τη διατλαντική σχέση. «Μοιραζόμαστε σημαντικούς στόχους με τις ΗΠΑ, αλλά δεν θα διστάσουμε να εκφράσουμε τις διαφορές μας όταν υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα», σημείωσε.

Ανησυχία για ενεργειακή ασφάλεια και μεταναστευτικές πιέσεις

Ο Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε επίσης για τις πιθανές συνέπειες μιας αποσταθεροποίησης ή ακόμη και διάλυσης της κρατικής υπόστασης του Ιράν.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο, όπως είπε, θα μπορούσε να επηρεάσει την ενεργειακή ασφάλεια της Γερμανίας αλλά και να προκαλέσει νέα μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη.

Τόνισε πάντως ότι για τη γερμανική κυβέρνηση είναι σαφές πως η Τεχεράνη πρέπει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες αλλά και τη στήριξη σε τρομοκρατικές δραστηριότητες σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Ρόλος της Ευρώπης και ασφάλεια στα Στενά του Χορμούζ

Ο καγκελάριος σημείωσε ακόμη ότι η Ευρώπη, ακόμη κι αν διαφωνεί με τις εξελίξεις, δεν μπορεί να παραμένει παθητική.

«Πρέπει να έχουμε το θάρρος να ορίσουμε και να προωθήσουμε τα συμφέροντά μας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε, επιρρίπτοντας ταυτόχρονα την ευθύνη για τη σημερινή κρίση στην Τεχεράνη.

Εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι ο ιρανικός λαός θα μπορέσει να καθορίσει το μέλλον του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, μετά το τέλος του πολέμου, να υπάρξει ακόμη και στρατιωτική παρουσία για τη διασφάλιση της ασφάλειας στα στενά του Ορμούζ.

Κριτική στην υπερβολική ρύθμιση της ΕΕ

Αναφερόμενος στην επικείμενη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καγκελάριος στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ανταγωνιστικότητας.

Ζήτησε πολιτικές που θα δημιουργούν μεγαλύτερη ευελιξία για το εμπόριο και τη βιομηχανία, ενώ άσκησε κριτική στην υπερβολική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμη και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.