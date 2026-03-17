«Ο Μακρόν φεύγει σύντομα»: Η επίθεση Τραμπ και τα μηνύματα για ΝΑΤΟ και Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του με τον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Μιχόλ Μάρτιν, προχώρησε σε σειρά δηλώσεων με αιχμές για την Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, αλλά και για διεθνή ζητήματα.



Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εκτίμησε ότι με τη λήξη του «οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σαν πέτρα», ενώ σημείωσε πως δεν θα αργήσει η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια για τη συνοδεία πλοίων στην περιοχή.



Για την Ευρώπη, προειδοποίησε ότι «πολύ άσχημα πράγματα έχουν συμβεί» και κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να δράσουν άμεσα σε μετανάστευση και ενέργεια, διαφορετικά –όπως είπε– «δεν θα υπάρχει Ευρώπη».



Στο μέτωπο της άμυνας, άσκησε κριτική στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι δεν είναι θετικό για τη Συμμαχία να υπάρχουν χώρες που δηλώνουν απροθυμία συνδρομής, ενώ χαρακτήρισε «πολύ ανόητη» τη στάση του σε σχέση με το Ιράν. Υποστήριξε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν χρειαζόταν να είναι στην Ουκρανία».

Αναφερόμενος στις διεθνείς σχέσεις, αποκάλυψε ότι επίκειται αναβαθμισμένη συνάντηση με την Κίνα εντός περίπου πέντε εβδομάδων, σημειώνοντας ότι έχει ζητηθεί μικρή καθυστέρηση στη διεξαγωγή της.



Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική των ΗΠΑ, δήλωσε ότι θα επιδιώξει να αποτραπεί η κατασκευή νέων ανεμογεννητριών, ενώ σχολιάζοντας εσωτερικά ζητήματα ασφαλείας χαρακτήρισε θετική την παραίτηση του επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, λόγω της θέσης του ότι το Ιράν δεν αποτελεί απειλή.



Τέλος, προέβη και σε πολιτικές εκτιμήσεις, λέγοντας ότι ο Εμανουέλ Μακρόν «θα φύγει σύντομα από την εξουσία», ενώ εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα λήξει άμεσα. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα επιδιώξει να αναλάβει πρωτοβουλία και για το ζήτημα της Κούβα.