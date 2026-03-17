Δήλωση «βόμβα» από Τραμπ: «Δεν θέλουμε ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ»

Σε μια εκρηκτική δήλωση προχώρησε το απόγευμα της Τρίτης (17/3) ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζοντας την απογοήτευσή του στις χώρες που αποτελούν το ΝΑΤΟ σχετικά με την άρνηση τους να παρέχουν στρατιωτική βοήθεια για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η Αμερική καταγγέλλει απροθυμία των συμμάχων στο ΝΑΤΟ να συμμετάσχουν σε στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, παρά τη συμφωνία τους ότι δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά. Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον κάνει λόγο για σαρωτική στρατιωτική επιτυχία, υποστηρίζοντας ότι έχει εξουδετερώσει κρίσιμες ιρανικές δυνάμεις και ηγεσία. Σε υψηλούς τόνους, διαμηνύεται ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται πλέον τη βοήθεια ούτε του ΝΑΤΟ ούτε άλλων συμμάχων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενημερωθεί από τους περισσότερους «Συμμάχους» μας στο ΝΑΤΟ ότι δεν θέλουν να εμπλακούν στην Στρατιωτική μας Επιχείρηση κατά του Τρομοκρατικού Καθεστώτος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, παρά το γεγονός ότι σχεδόν κάθε χώρα συμφωνεί απόλυτα με αυτό που κάνουμε και ότι το Ιράν δεν μπορεί, με κανέναν τρόπο, να έχει πυρηνικά όπλα. Δεν με εκπλήσσει η ενέργειά τους, ωστόσο, επειδή πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ, όπου ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως προστατεύοντας αυτές τις ίδιες χώρες, ως μονόδρομο - Θα τους προστατεύσουμε, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ιδιαίτερα, σε μια στιγμή ανάγκης. Ευτυχώς, έχουμε αποδεκατίσει τον Στρατό του Ιράν - Το Ναυτικό τους έχει εξαφανιστεί, η Πολεμική τους Αεροπορία έχει εξαφανιστεί, τα Αντιαεροπορικά και τα Ραντάρ τους έχουν εξαφανιστεί και ίσως, το πιο σημαντικό, οι ηγέτες τους, σχεδόν σε κάθε επίπεδο, έχουν εξαφανιστεί, για να μην απειλήσουν ποτέ ξανά εμάς, τους Συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή ή τον Κόσμο! Λόγω του γεγονότος ότι είχαμε τέτοια Στρατιωτική Επιτυχία, δεν «χρειαζόμαστε» πλέον ούτε επιθυμούμε τη βοήθεια των χωρών του ΝΑΤΟ - ΔΕΝ ΤΟ ΕΙΧΑΜΕ ΠΟΤΕ! Ομοίως, η Ιαπωνία, η Αυστραλία ή η Νότια Κορέα. Μάλιστα, μιλώντας ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μακράν της πιο ισχυρής χώρας στον κόσμο, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΟΣ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».