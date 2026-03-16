Τραμπ για Ιράν: «Αν αποκτήσει πυρηνικά θα ανατινάξει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα τα χρησιμοποιούσε.

«Αν πιστεύετε ότι το Ιράν πρέπει να έχει πυρηνικό όπλο, τότε κάτι δεν πάει καλά με εσάς, γιατί θα το χρησιμοποιούσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, το ζήτημα δεν είναι αν θα χρησιμοποιούνταν ένα τέτοιο όπλο, αλλά πόσο γρήγορα θα συνέβαινε αυτό.

«Το μόνο ερώτημα είναι αν θα το χρησιμοποιούσαν μέσα σε μία ώρα από την απόκτησή του ή μέσα σε μία ημέρα», σημείωσε.

«Θα ανατίναζαν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ένα πυρηνικά εξοπλισμένο Ιράν θα αποτελούσε απειλή για ολόκληρη την περιοχή.

«Θα ανατίναζαν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης.

«Χωρίς τον πόλεμο θα είχαμε πυρηνικό πόλεμο και Τρίτο Παγκόσμιο»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπονοεί ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ και του Ισραήλ απέναντι στο Ιράν απέτρεψε μια ακόμη μεγαλύτερη σύγκρουση.

Όπως είπε, χωρίς αυτή την επέμβαση θα μπορούσε να είχε ξεσπάσει ένας πυρηνικός πόλεμος που θα εξελισσόταν σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Και το πιο σημαντικό, αυτός είναι ένας πόλεμος από τον οποίο δεν θα είχε απομείνει τίποτα», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν «ένα σπουδαίο πράγμα» αναλαμβάνοντας δράση.

Αβεβαιότητα για την ηγεσία του Ιράν

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στην κατάσταση της ιρανικής ηγεσίας, εκφράζοντας αμφιβολίες για το ποιος βρίσκεται πλέον στην εξουσία.

«Τώρα νομίζουν ότι ίσως και ο γιος του Χαμενεΐ να έχει φύγει. Όλοι έχουν φύγει», δήλωσε.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημά μου είναι ότι δεν έχουμε ιδέα με ποιον μιλάμε, επειδή κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ για κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους. Είναι όλοι νεκροί», πρόσθεσε.

Επίθεση στον Κιρ Στάρμερ

Ο Αμερικανός πρόεδρος άσκησε παράλληλα κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, επειδή –όπως είπε– δεν απάντησε ξεκάθαρα σε ερωτήσεις του σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, όταν ο Στάρμερ του απάντησε ότι θα συζητούσε το θέμα με την ομάδα του, εκείνος του αντέτεινε ότι θα έπρεπε να πάρει ο ίδιος την απόφαση.

«Του είπα: “Εσύ είσαι ο πρωθυπουργός. Μπορείς να πάρεις την απόφαση”. Είναι πολύ απογοητευτικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Η Ασία πρέπει να βοηθήσει»

Τέλος, ο Τραμπ σημείωσε ότι χώρες της Ασίας θα πρέπει να συνδράμουν περισσότερο στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα «θα έπρεπε να βοηθήσουν» τις Ηνωμένες Πολιτείες.