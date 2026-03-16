Γενικό μπλακ άουτ στην Κούβα - Χωρίς ρεύμα 10 εκατομμύρια πολίτες

Το εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας κατέρρευσε τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο διαχειριστής του δικτύου της χώρας, αφήνοντας περίπου 10 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ηλεκτροδότηση εν μέσω ενός εμπάργκο πετρελαίου που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ και το οποίο έχει αποδεκατίσει το ήδη απαρχαιωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας του νησιού.

Ο διαχειριστής του δικτύου, UNE, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ερευνά τα αίτια του μπλακάουτ, το τελευταίο σε μια σειρά εκτεταμένων διακοπών που διαρκούν ώρες ή και ημέρες και που αυτό το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν μια σπάνια βίαιη διαμαρτυρία στη χώρα, η οποία διοικείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αυστηροποιήσει φέτος την πίεση προς την Κούβα μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο, ο οποίος αποτελεί τον σημαντικότερο ξένο σύμμαχο και οικονομικό υποστηρικτή της Αβάνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές βενεζουελάνικου πετρελαίου προς την Κούβα και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα που θα επιχειρήσει να πουλήσει πετρέλαιο στο νησί, στραγγαλίζοντας ακόμη περισσότερο το ήδη παρωχημένο ηλεκτρικό της δίκτυο.

Η Κούβα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι είχε ξεκινήσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ με την ελπίδα να αποτραπεί η κλιμάκωση της κρίσης.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Κούβα βρίσκεται «στο χείλος της κατάρρευσης» και ότι είναι πρόθυμη να συνάψει συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Κουβανός πρόεδρος, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το νησί δεν έχει λάβει καμία αποστολή καυσίμων εδώ και τρεις μήνες.