Συναγερμός στην Κούβα: Ξεμένει από καύσιμα για αεροπλάνα - Με δελτίο η παροχή τους

Προειδοποίηση στις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ότι τα καύσιμα για αεροσκάφη δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα από αύριο Τρίτη (10/2) απευθύνει η Κούβα, σε μια τελευταία ένδειξη ταχείας επιδείνωσης των συνθηκών, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται για να διακόψουν την προμήθεια πετρελαίου στη σοσιαλιστική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η έλλειψη αυτή αναμένεται να διαρκέσει από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου, σύμφωνα με μια Ειδοποίηση προς την Αεροπορία (NOTAM) που δημοσιεύθηκε αργά την Κυριακή (8/2) και έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου κορυφαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα αεροπορικά ταξίδια δεν θα επηρεαστούν από ένα σχέδιο δελτίου καυσίμων που ανακοινώθηκε την Παρασκευή.

Η Κούβα ιστορικά βασίζεται στη Βενεζουέλα για την παροχή μεγάλου μέρους των καυσίμων για αεροπλάνα, αλλά το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής δεν έχει λάβει αργό ή διυλισμένο πετρέλαιο από το Καράκας από τα μέσα Δεκεμβρίου, όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν μπλόκο στις εξαγωγές της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει έκτοτε ορκιστεί ότι η Κούβα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και έχει απειλήσει να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα στέλνει καύσιμα στην Κούβα, διακόπτοντας ουσιαστικά την προμήθεια αεροπορικού καυσίμου στο νησί.

Τέτοιες ελλείψεις δεν είναι καινούριες για την Κούβα και πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη σχέδια για την αντιμετώπισή τους.

Η τελευταία από πολλές ανάλογες κρίσεις

Μια παρόμοια κρίση πέρσι, καθώς και άλλες πρόσφατα, ώθησαν πολλούς αερομεταφορείς να ανεφοδιαστούν με καύσιμα σε κοντινές τρίτες χώρες, όπως στον Παναμά, στις Μπαχάμες, στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι περισσότερες αεροπορικές πτήσεις προς την Αβάνα εμφανίστηκαν στην ώρα τους και σύμφωνα με το πρόγραμμα, το πρωί της Δευτέρας.

Μια πτήση της COPA airlines νωρίς το πρωί προς τον Παναμά αναχώρησε στην ώρα της την Δευτέρα, ενώ αρκετές πτήσεις της American Airlines ήταν προγραμματισμένες να φτάσουν αργότερα μέσα στην ημέρα, όπως επιβεβαίωσαν αξιωματούχοι του αεροδρομίου στο Reuters.

Κανένας από τους μεγάλους αερομεταφορείς που εξυπηρετούν την Κούβα δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις νέες εξελίξεις.