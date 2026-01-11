Κούβα: Οι ΗΠΑ απειλούν την ειρήνη με «εγκληματική» συμπεριφορά

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, απάντησε στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που, όπως τόνισε, θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη στον κόσμο. Παράλληλα, υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Αβάνας να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα επιθυμεί, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο Ροντρίγκες διευκρίνισε ότι η Κούβα δεν έχει λάβει ποτέ οικονομική ή υλική αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που παρείχε σε οποιοδήποτε κράτος. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η Αβάνα δεν συμμετέχει σε «μισθοφορικές πρακτικές, εκβιασμό ή στρατιωτικό εξαναγκασμό» όπως οι ΗΠΑ.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Ο Κουβανός ΥΠΕΞ τόνισε ότι κάθε κυρίαρχο κράτος έχει το δικαίωμα να αναπτύσσει εμπορικές σχέσεις και να εισάγει καύσιμα από όποιον θέλει, χωρίς μονομερή καταναγκαστικά μέτρα. «Το δίκαιο και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της Κούβας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η πολιτική των ΗΠΑ απειλεί όχι μόνο τη χώρα του αλλά ολόκληρο τον πλανήτη.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει μέσω της πλατφόρμας Truth Social ότι η Κούβα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα από τις ΗΠΑ, καλώντας τη χώρα να καταλήξει σε συμφωνία «πριν να είναι πολύ αργά». Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η Κούβα εξαρτάται εδώ και χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων που έρχονταν από τη Βενεζουέλα.