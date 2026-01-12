O Τραμπ αυτοαποκαλείται «προσωρινός πρόεδρος της Βενεζουέλας» μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύοντας μια εικόνα που τον δείχνει ως τον προσωρινό Πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά από μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη χώρα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, Κίλια Φλόρες, με στόχο τη δίκη τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ απεικονίζεται να αναλαμβάνει την ηγεσία της Βενεζουέλας από τον Ιανουάριο του 2026, προκαλώντας σχόλια για προκλητική συμπεριφορά ή το χαρακτηριστικό του χιούμορ.

Μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με την κ. Ροδρίγκες, η οποία ηγείται της χώρας μετά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού.

Η νέα κυβέρνηση της Βενεζουέλας συνεργάζεται στενά με τις αμερικανικές αρχές. Μια ομάδα διπλωματών και στελεχών ασφαλείας των ΗΠΑ έχει μεταβεί στο Καράκας για να εξετάσει την επαναλειτουργία της αμερικανικής πρεσβείας στη χώρα.