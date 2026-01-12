Βενεζουέλα: Την Πέμπτη η συνάντηση Ματσάδο-Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη (15/1) με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η προγραμματισμένη συνάντηση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών ζυμώσεων γύρω από τη Βενεζουέλα, καθώς η χώρα συνεχίζει να αντιμετωπίζει βαθιά πολιτική κρίση, θεσμική αστάθεια και έντονες πιέσεις για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Η παρουσία της Ματσάδο στην Ουάσιγκτον θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες και επιδραστικές φωνές της αντιπολίτευσης απέναντι στο καθεστώς του Καράκας.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο έχει επανειλημμένα ζητήσει τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας για την αποκατάσταση της δημοκρατικής νομιμότητας στη Βενεζουέλα, την πραγματοποίηση ελεύθερων και διαφανών εκλογών, καθώς και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συνάντησή της με τον Πρόεδρο Τραμπ εκτιμάται ότι θα επικεντρωθεί σε αυτά τα ζητήματα, αλλά και στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις της χώρας.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, η επαφή αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Λατινική Αμερική, με έμφαση στη δημοκρατική διακυβέρνηση, τη σταθερότητα και την περιφερειακή ασφάλεια. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την ατζέντα της συνάντησης, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι θα σταλεί ισχυρό πολιτικό μήνυμα τόσο προς το εσωτερικό της Βενεζουέλας όσο και προς τη διεθνή κοινότητα.

Η συνάντηση Τραμπ–Ματσάδο αναμένεται να προσελκύσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τις ισορροπίες γύρω από το ζήτημα της Βενεζουέλας και να αποτελέσει ένδειξη για τις προθέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης το επόμενο διάστημα.