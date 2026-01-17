Βίντεο με την απόδραση της Ματσάδο από τη Βενεζουέλα για να παραλάβει το Νόμπελ: «Είμαι ζωντανή»

Η ομάδα διάσωσης που συνέβαλε στη διαφυγή της ηγέτιδας της βενεζουελανής αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, τον περασμένο μήνα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την επιχείρηση. Η πολιτικός είχε εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο, προκειμένου να ταξιδέψει στη Νορβηγία για την παραλαβή του Νόμπελ Ειρήνης, έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο που παρέμενε σε καθεστώς παρανομίας.

Ο Μπράιαν Στερν, βετεράνος των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων και επικεφαλής του Ιδρύματος Διάσωσης Grey Bull, είχε δηλώσει στο CBS News πως, από τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχει αναλάβει, αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες αλλά και πιο «ανταποδοτικές».

Η Ματσάδο αναχώρησε με βάρκα από τις ακτές της Βενεζουέλας, κατευθυνόμενη σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης στην Καραϊβική Θάλασσα. Εκεί την παρέλαβαν ο Στερν και η ομάδα του, που την ανέμεναν σε άλλο σκάφος.

Στο βίντεο, ο Στερν ακούγεται να λέει: «Αυτοί είναι, αυτοί είναι, αυτοί είναι», τη στιγμή που τα φώτα του σκάφους που μετέφερε τη Ματσάδο εμφανίζονται στον ορίζοντα και πλησιάζουν.

Αφού επιβεβαιώνει την ταυτότητά της, την καλωσορίζει: «Γεια σου, Μαρία. Το όνομά μου είναι Μπράιαν. Χάρηκα που σε γνώρισα. Σε περιμέναμε», της λέει καθώς επιβιβάζεται στο σκάφος.

«Είμαι τόσο βρεγμένη και τόσο κρύα», ακούγεται η ίδια να λέει, προτού προσθέσει: «Είμαι ζωντανή, είμαι ασφαλής και ευγνώμων στη Grey Bull».