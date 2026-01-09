Στις ΗΠΑ θα πάει η Κορίνα Ματσάδο - Τραμπ: «Ανυπομονώ, θα ήταν τιμή να μου δώσει το Νόμπελ της»

Στις ΗΠΑ αναμένεται να βρεθεί την επόμενη εβδομάδα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα και βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε αν σχεδιάζει να συναντηθεί με την Ματσάδο μετά την αμερικανική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα έρθει την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή και ανυπομονώ να την χαιρετήσω», απάντησε ο Τραμπ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Reuters.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν κλήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον προγραμματισμό της συνάντησης.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά το «μεγαλοπρεπές άδεισμα» που επεφύλαξε ο Τραμπ στην ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης, όταν λίγο μετά την επιχείρηση εναντίον του Μαδούρο, το περασμένο Σαββατοκύριακο ρωτήθηκε αν θα στήριζε την Ματσάδο ώστε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας.

«Δεν έχει την υποστήριξη ή τον σεβασμό εντός της χώρας», απάντησε ο Τραμπ για την επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ενώ η αμερικανική ηγεσία ανοιχτά πλέον στηρίζει την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο, ως μεταβατική ηγέτιδα.

Μάλιστα, η Ματσάδο σημείωσε, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τον Τραμπ από τότε που εκείνη κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης τον Οκτώβριο.

«Τιμή να μου δώσει το Νόμπελ της»

Μετά την παραλαβή του Νόμπελ Ειρήνης πέρσι, η Ματσάδο δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «άξιζε» το βραβείο.

Ερωτηθείς στο Fox News αν θα δεχόταν το βραβείο Νόμπελ της Ματσάδο εφόσον του το έδινε, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε:

«Έχω ακούσει ότι θέλει να το κάνει αυτό. Θα ήταν μεγάλη τιμή».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ έχει εκφράσει έντονα τη φιλοδοξία του να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης, κάτι που επαναλαμβάνει συχνά σε δηλώσεις του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο NBC News, διέψευσε δημοσίευμα της Washington Post που ανέφερε ότι δεν διόρισε τη Ματσάδο να ηγηθεί της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο επειδή κέρδισε το Νόμπελ.

«Δεν έπρεπε να το είχε κερδίσει», είχε δηλώσει προηγουμένως ο Τραμπ. «Αλλά όχι, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την απόφασή μου».

«Δεν ξέρουν καν πώς να κάνουν εκλογές τώρα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Fox News ότι θα χρειαστεί χρόνος για να φτάσει η Βενεζουέλα χώρα σε ένα σημείο όπου θα μπορεί να διεξάγει εκλογές.

«Πρέπει να ανοικοδομήσουμε τη χώρα. Δεν θα μπορούσαν να έχουν εκλογές», είπε. «Δεν θα ήξεραν καν πώς να κάνουν εκλογές αυτή τη στιγμή».

«Φορτώνεται» για ΗΠΑ το πετρέλαιο

Η Βενεζουέλα, μέλος του ΟΠΕΚ, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου. Η βιομηχανία της έχει γίνει το επίκεντρο της κυβέρνησης Τραμπ, με έναν ανώτερο αξιωματούχο να δηλώνει στο Reuters ότι οι πωλήσεις πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν αμέσως με μια αρχική αποστολή περίπου 30 έως 50 εκατομμυρίων βαρελιών και θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου στον Λευκό Οίκο σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Αυτές οι πετρελαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με τον πρόεδρο, θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

«Θα ανοικοδομήσουν ολόκληρη την πετρελαϊκή υποδομή. Θα ξοδέψουν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι απίστευτο πετρέλαιο που έχουν, και απίστευτη ποιότητα και ποσότητα πετρελαίου», είπε.