Κυνικός Τραμπ: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο» - Δίνει ξεκάθαρο σήμα για επέμβαση και στο Μεξικό

Αίσθηση έχουν προκαλέσει όσα δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στους The New York Times, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν όρια στις παγκόσμιες εξουσίες του.



«Ναι, υπάρχει ένα πράγμα. Η δική μου ηθική. Το δικό μου μυαλό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με σταματήσει», είπε χωρίς κανέναν ενδοιασμό και πρόσθεσε μάλιστα: «Δεν χρειάζομαι το Διεθνές Δίκαιο. Δεν θέλω να βλάψω τους ανθρώπους».



Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνησή του πρέπει να συμμορφώνεται με το Διεθνές Δίκαιο. «Εξαρτάται από το πώς το ορίζεις», επισήμανε.

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου είναι αποκαλυπτικά της κοσμοθεωρίας που έχει, καθώς πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την επιδρομή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Βενεζουέλα, η οποία οδήγησε στην αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ομοσπονδιακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία και συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης.



Και όλα αυτά την ώρα που ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του συζητούν «μια σειρά επιλογών» για την απόκτηση της Γροιλανδίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του στρατού, όπως επισήμανε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Θα αρχίσουμε τώρα να χτυπάμε την ξηρά»: Προμήνυμα Τραμπ για επίθεση κατά των καρτέλ στο Μεξικό

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στο FOX News, επικείμενες χερσαίες επιθέσεις εναντίον καρτέλ ναρκωτικών, σε μια κίνηση που θα σηματοδοτούσε περαιτέρω κλιμάκωση της εκστρατείας του εναντίον των φερόμενων ναρκοτρομοκρατών σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.



«Έχουμε εξουδετερώσει το 97% των ναρκωτικών που εισέρχονται δια θαλάσσης και τώρα θα αρχίσουμε να χτυπάμε τα καρτέλ στην ξηρά», δήλωσε στον Σον Χάνιτι, το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. «Τα καρτέλ κυβερνούν το Μεξικό- είναι πολύ, πολύ λυπηρό να βλέπεις τι έχει συμβεί σε αυτή τη χώρα».

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά τα σχόλιά του υποδηλώνουν επέκταση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2025, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 115 άτομα σε περισσότερες από 30 επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων εναντίον σκαφών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, με αξιωματούχους να δικαιολογούν ορισμένες από αυτές τις επιθέσεις, ισχυριζόμενοι ότι τα σκάφη μετέφεραν ναρκωτικά στις ΗΠΑ και ότι οι επιβαίνοντες ήταν μέλη συνδικάτων ναρκωτικών.

