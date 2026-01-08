Ψήφισμα της Γερουσίας «αποδυναμώνει» τον Τραμπ για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα

Η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την Πέμπτη (8/1) ψήφισμα που θα απαγορεύει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας την έγκριση του Κογκρέσου, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω εξέταση του θέματος στην 100μελή Βουλή.



Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι συνάδελφοι του Ντόναλντ Τραμπ ψήφισαν υπέρ μαζί με όλους του Δημοκρατικούς.

Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σε μια δραματική στρατιωτική επιδρομή στο Καράκας.



Δύο προηγούμενες προσπάθειες για την έγκριση παρόμοιων ψηφισμάτων μπλοκαρίστηκαν στη Γερουσία πέρυσι από τους Ρεπουμπλικάνους συναδέλφους του Τραμπ, καθώς η κυβέρνηση αύξησε τη στρατιωτική πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε σκάφη στη νότια Καραϊβική που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο.

«Κεραυνοί» Τραμπ κατά των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε έντονα την Πέμπτη την μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών που ψήφισαν υπέρ της προώθησης του ψηφίσματος που περιορίζει τη μελλοντική στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, καλώντας τους ψηφοφόρους να μην τους επανεκλέξουν «ποτέ».



«Οι Ρεπουμπλικάνοι θα πρέπει να ντρέπονται για τους Γερουσιαστές που μόλις ψήφισαν μαζί με τους Δημοκρατικούς στην προσπάθειά τους να μας αφαιρέσουν τις εξουσίες να πολεμάμε και να υπερασπιζόμαστε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social. Ονόμασε τους Γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μουρκόφσκι, Ραντ Πολ, Τζος Χόλεϊ και Τοντ Γιανγκ, προσθέτοντας ότι «δεν θα έπρεπε ποτέ ξανά να εκλεγούν σε κάποιο αξίωμα».



Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ψηφοφορία υπονομεύει την εθνική ασφάλεια και την προεδρική εξουσία.



Καταδίκασε επίσης τον νόμο περί Πολεμικών Εξουσιών, αποκαλώντας τον «αντισυνταγματικό, που παραβιάζει πλήρως το άρθρο II του Συντάγματος», ενώ σημείωσε ότι «μια πιο σημαντική ψηφοφορία στη Γερουσία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα για αυτό ακριβώς το θέμα».

