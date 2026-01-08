«Κόφτη» στις στρατιωτικές εξουσίες του Τραμπ εξετάζει η Γερουσία μετά την επιχείρηση στη Βενεζουέλα

Σε ψηφοφορία επί ψηφίσματος που στοχεύει στο περιορισμό των εξουσιών του προέδρου των ΗΠΑ αναφορικά με πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, ετοιμάζεται να προχωρήσει η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, στο φόντο της επιχείρησης σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο και μεταφοράς του στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί για ναρκο-τρομοκρατία.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο μέτρο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν θα μπορεί να διατάξει περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου. Το ψήφισμα στηρίζεται στις διατάξεις του αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο αποδίδει στο Κογκρέσο την αρμοδιότητα κήρυξης πολέμου και τον έλεγχο της χρήσης στρατιωτικής ισχύος.

Οι εισηγητές του, τονίζουν ότι πρόκειται για μια θεσμική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη διασφάλιση της ισορροπίας εξουσιών και όχι σε μια ευθεία αμφισβήτηση της εξωτερικής πολιτικής της εκτελεστικής εξουσίας. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει αυστηρές οικονομικές και πολιτικές κυρώσεις κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, ενώ υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι «όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

Οι δηλώσεις αυτές έχουν εντείνει τις ανησυχίες στο εσωτερικό των ΗΠΑ για το ενδεχόμενο μονομερούς στρατιωτικής εμπλοκής. Υποστηρικτές του ψηφίσματος επισημαίνουν ότι μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να οδηγήσει σε απρόβλεπτη κλιμάκωση και να επιβαρύνει περαιτέρω τη σταθερότητα στη Λατινική Αμερική. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η συμμετοχή του Κογκρέσου στη λήψη αποφάσεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις ενισχύει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια σε ζητήματα μείζονος εθνικής και διεθνούς σημασίας.

Προεδρική εξουσία vs εθνική ασφάλεια

Από την άλλη πλευρά, επικριτές του μέτρου εκφράζουν τον φόβο ότι το ψήφισμα θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα του Προέδρου να αντιδρά άμεσα σε απειλές εθνικής ασφάλειας. Υποστηρίζουν ότι οι υπάρχουσες προεδρικές εξουσίες έχουν ιστορικά χρησιμοποιηθεί για την προστασία αμερικανικών συμφερόντων και πολιτών στο εξωτερικό, ιδίως σε περιόδους κρίσης.

Η επικείμενη ψηφοφορία στη Γερουσία αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πολιτικό και θεσμικό τεστ, τόσο για τις σχέσεις μεταξύ Λευκού Οίκου και Κογκρέσου όσο και για τον ευρύτερο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο την πολιτική των ΗΠΑ έναντι της Βενεζουέλας, αλλά και το πλαίσιο με το οποίο αντιμετωπίζονται μελλοντικά ζητήματα στρατιωτικής εμπλοκής στο εξωτερικό.