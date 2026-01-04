Πώς οι ΗΠΑ «έριξαν» τον Μαδούρο - Το χρονικό της σύλληψης και ο ρόλος Τραμπ στη «μεταβατική περίοδο»

Στη Νέα Υόρκη μεταφέρθηκε το Σάββατο (3/1) ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά τη σύλληψή του από ειδικές δυνάμεις του αμερικανικού στρατού, σε επιχείρηση που προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και έντονη ανησυχία για το μέλλον της χώρας.

Οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει τον Μαδούρο να αποβιβάζεται φρουρούμενος από αεροσκάφος σε αεροδρόμιο βόρεια της Νέας Υόρκης και να μεταφέρεται στη συνέχεια με ελικόπτερο στο Μανχάταν.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, αναμενόταν να οδηγηθεί στα γραφεία της DEA και κατόπιν σε φυλακή στο Μπρούκλιν. Ο 63χρονος πρόεδρος θα προσαχθεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης σε ημερομηνία που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, καθώς η Ουάσιγκτον σκοπεύει να τον δικάσει για «ναρκωτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ.

Η επιχείρηση «Absolute Resolve»

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν τη νύχτα έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Καράκας και σε άλλες περιοχές της χώρας, μετά από μήνες στρατιωτικής πίεσης και συγκέντρωσης δυνάμεων στην Καραϊβική.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ΗΠΑ, πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε ότι η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Absolute Resolve» πραγματοποιήθηκε τις ώρες «μέγιστου σκότους» και είχε προηγηθεί πολύμηνη προετοιμασία. Συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη, ενώ, όπως ανέφερε, ο Μαδούρο και η σύζυγός του παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών στρατιωτικών. Ο απολογισμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα παραμένει ασαφής, με πηγές να κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς.

Τραμπ: «Θα κυβερνήσουμε μέχρι τη μετάβαση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επιχείρηση «επιτυχή» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ προτίθενται να «κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα» μέχρι να υπάρξει «ασφαλής και δίκαιη μετάβαση».

Παράλληλα, ανήγγειλε ότι θα επιτραπεί σε αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να εκμεταλλευτούν τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας, ενώ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν «δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση» αν κριθεί αναγκαίο.

Αντιδράσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι ο Μαδούρο είναι «ο μοναδικός πρόεδρος» της χώρας και απαίτησε την άμεση απελευθέρωσή του, καταγγέλλοντας κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας της ανέθεσε προσωρινά την άσκηση της εξουσίας.

Στους δρόμους του Καράκας επικρατούσε ένταση, με καταστήματα κλειστά και περιορισμένες συγκεντρώσεις υποστηρικτών του Μαδούρο κοντά στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες.

Διεθνώς, Ρωσία, Κίνα, Ιράν και Κούβα καταδίκασαν έντονα την αμερικανική επιχείρηση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά ανήσυχος». Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως για τις εξελίξεις.