Η ΕΕ ζητεί σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας, «μόνος τρόπος για την επίλυση της κρίσης»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε την Κυριακή (4/1) τον «σεβασμό της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας», την επόμενη μέρα της ανατροπής του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώντας πως αυτό είναι «ο μόνος τρόπος επίλυσης της κρίσης», σύμφωνα με ανακοίνωση.



Διευκρινίζοντας ότι μιλά εκ μέρους των 26 χωρών (όλων των κρατών μελών εκτός της Ουγγαρίας), η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας «καλεί όλους τους παράγοντες να επιδείξουν ηρεμία και αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση».



«Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

My statement supported by 26 EU Member States on the aftermath of the U.S. intervention in Venezuela ↓ pic.twitter.com/CsgKXvvjUw — Kaja Kallas (@kajakallas) January 4, 2026

Αυτή η δήλωση υποστηρίζεται από 26 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία).

Η δήλωση:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αποφευχθεί η κλιμάκωση και να διασφαλιστεί μια ειρηνική λύση στην κρίση.



Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι αρχές του διεθνούς δικαίου και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να τηρούνται. Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχουν ιδιαίτερη ευθύνη να τηρούν αυτές τις αρχές, ως πυλώνας της διεθνούς αρχιτεκτονικής ασφάλειας.



Η ΕΕ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο Νικολάς Μαδούρο δεν διαθέτει τη νομιμότητα ενός δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου και έχει ταχθεί υπέρ μιας ειρηνικής μετάβασης στη δημοκρατία υπό την ηγεσία της Βενεζουέλας στη χώρα, με σεβασμό στην κυριαρχία της. Το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να καθορίζει το μέλλον του πρέπει να γίνει σεβαστό.



Η ΕΕ συμμερίζεται την προτεραιότητα της καταπολέμησης του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της εμπορίας ναρκωτικών, που αποτελούν σημαντική απειλή για την ασφάλεια παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, η ΕΕ τονίζει ότι αυτές οι προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαρκούς συνεργασίας με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των αρχών της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας.



Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους, για να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον διάλογο με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οδηγώντας σε μια διαπραγματευμένη, δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς και ειρηνική λύση στην κρίση, με επικεφαλής τους Βενεζουελάνους.



Ο σεβασμός της βούλησης του λαού της Βενεζουέλας παραμένει ο μόνος τρόπος για να αποκαταστήσει η Βενεζουέλα τη δημοκρατία και να επιλύσει την τρέχουσα κρίση.



Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, είναι απαραίτητο όλοι οι παράγοντες να σεβαστούν πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι που κρατούνται αυτή τη στιγμή στη Βενεζουέλα πρέπει να απελευθερωθούν άνευ όρων.



Οι προξενικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ συνεργάζονται στενά για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρατούνται παράνομα στη Βενεζουέλα.