Δωρεάν internet έως και τις 3 Φεβρουαρίου για την Βενεζουέλα από τον Ίλον Μασκ
Η Starlink ανακοίνωσε το πλήρες και δωρεάν άνοιγμα της ευρυζωνικής της υπηρεσίας για όλο τον λαό.
Δωρεάν internet προσφέρει στη Βενεζουέλα η Starlink, η εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου που ανήκει στον Έλον Μασκ.
Ειδικότερα, η Starlink ανακοίνωσε το πλήρες και δωρεάν άνοιγμα της ευρυζωνικής της υπηρεσίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Βενεζουέλας, όπως μετέδωσε η El National.
«Η Starlink παρέχει δωρεάν ευρυζωνική υπηρεσία στον λαό της Βενεζουέλας έως τις 3 Φεβρουαρίου, διασφαλίζοντας συνεχή συνδεσιμότητα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στο Καράκας υπέστησαν σημαντικές ζημιές.