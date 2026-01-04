Κόσμος Βενεζουέλα Έλον Μασκ Ίντερνετ

Δωρεάν internet έως και τις 3 Φεβρουαρίου για την Βενεζουέλα από τον Ίλον Μασκ

Η Starlink ανακοίνωσε το πλήρες και δωρεάν άνοιγμα της ευρυζωνικής της υπηρεσίας για όλο τον λαό.

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δωρεάν internet προσφέρει στη Βενεζουέλα η Starlink, η εταιρεία δορυφορικού διαδικτύου που ανήκει στον Έλον Μασκ.

Ειδικότερα, η Starlink ανακοίνωσε το πλήρες και δωρεάν άνοιγμα της ευρυζωνικής της υπηρεσίας σε ολόκληρη την επικράτεια της Βενεζουέλας, όπως μετέδωσε η El National.

«Η Starlink παρέχει δωρεάν ευρυζωνική υπηρεσία στον λαό της Βενεζουέλας έως τις 3 Φεβρουαρίου, διασφαλίζοντας συνεχή συνδεσιμότητα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, κρίσιμες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών στο Καράκας υπέστησαν σημαντικές ζημιές.

