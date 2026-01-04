Ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης ο Μαδούρο το μεσημέρι της Δευτέρας

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστή της Νέας Υόρκης το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), ανακοίνωσε σήμερα το δικαστήριο, όπου θα ενημερωθεί επίσημα για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.



Κατηγορείται από την αμερικανική δικαιοσύνη κυρίως για «ναρκοτρομοκρατία» και εισαγωγή κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, θα παρουσιαστεί ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ, καθώς περιβαλλόταν από ένοπλους στρατιωτικούς, κάλεσε σήμερα τους συμπατριώτες του να «επανέλθουν τις δραστηριότητές τους» και να μην «ενδώσουν στον φόβο», την επομένη της απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό.



«Καλώ τον λαό της Βενεζουέλας να επανέλθει στις οικονομικές, επαγγελματικές και πάσης φύσεως δραστηριότητές του, καθώς και τις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες μέσα στις επόμενες ημέρες, και την πατρίδα να επανέλθει στη συνταγματική της πορεία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για «ειρήνη και τάξη και να μην ενδώσουν στους πειρασμούς του ψυχολογικού πολέμου, στην απειλή και στον φόβο που θέλουν να μας επιβάλουν».