Εκ των υστέρων ενημέρωση του Κογκρέσου από την κυβέρνηση Τραμπ για την επιχείρηση σύλληψης Μαδούρο

Ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ θα προχωρήσουν σήμερα Δευτέρα (5/1) σε εκ των υστέρων ενημέρωση των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου σχετικά με τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στην ενημέρωση, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 00:30 ώρα Ελλάδος (ξημερώματα Τρίτης), θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι, ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, καθώς και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Νταν Κέιν.

Η ενημέρωση θα απευθυνθεί στους Προέδρους και τα Μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, καθώς και στις Επιτροπές Ενόπλων Δυνάμεων και των δύο σωμάτων. Παράλληλα, θα ενημερωθεί και η αποκαλούμενη «Ομάδα των Οκτώ», η διακομματική ομάδα κορυφαίων κοινοβουλευτικών που λαμβάνει γνώση των πλέον ευαίσθητων ζητημάτων εθνικής ασφάλειας.

Πολύ προσεκτική η κυβέρνηση Τραμπ στις δημόσιες τοποθετήσεις της

Η επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο πραγματοποιήθηκε υπό καθεστώς αυστηρής μυστικότητας, με την κυβέρνηση να έχει περιορίσει μέχρι στιγμής τις δημόσιες τοποθετήσεις για το νομικό, στρατιωτικό και διπλωματικό πλαίσιο της ενέργειας.

Η σημερινή ενημέρωση αναμένεται να καλύψει το επιχειρησιακό σκεπτικό, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και τις επιπτώσεις της επιχείρησης στις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Λατινική Αμερική και τη διεθνή κοινότητα.

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν μετά το πέρας της ενημέρωσης θα υπάρξουν δημόσιες δηλώσεις ή αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες προς τα μέσα ενημέρωσης, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι η συνεδρίαση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Η ενημέρωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης πολιτικής και διπλωματικής έντασης, με μέλη του Κογκρέσου να αναμένεται να θέσουν ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της επιχείρησης, τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων και τις πιθανές συνέπειες για τη σταθερότητα στην περιοχή.