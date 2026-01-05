Ημέρα Μαδούρο σήμερα στις ΗΠΑ - Θα καθίσει στο εδώλιο αμερικανικού δικαστηρίου

Ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα, Δευτέρα (5/1), ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, μετά τη σύλληψή του το Σαββατοκύριακο από αμερικανικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επέμβασης, εφόσον –όπως είπε– η Ουάσιγκτον δεν επιτύχει τους στόχους της στη μετα-Μαδούρο εποχή.

Μάλιστα, ο Τραμπ δεν δίστασε να απευθύνει ευθεία προειδοποίηση προς τη νέα προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να «πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, ενδεχομένως μεγαλύτερο από εκείνο του Μαδούρο», αν «δεν κάνει το σωστό».

Πώς παρουσιάζει την επιχείρηση η Ουάσιγκτον

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ περιγράφουν τη σύλληψη Μαδούρο ως επιχείρηση επιβολής του νόμου, με στόχο να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για ποινικές κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί από το 2020. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατική δράση.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι η απόφαση για τη στρατιωτική επιχείρηση δεν σχετίζεται μόνο με τις δικαστικές εκκρεμότητες. Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η αυξημένη μεταναστευτική ροή από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ, καθώς και η εθνικοποίηση αμερικανικών πετρελαϊκών συμφερόντων στη χώρα πριν από δεκαετίες.

An official White House account shared footage of Nicolas Maduro in custody on US soil.



"Perp walked," the caption from the Rapid Response profile on X read.https://t.co/Xzt4j1adIe pic.twitter.com/TpUo4TF6hd — Sky News (@SkyNews) January 4, 2026

Οι κατηγορίες σε βάρος Μαδούρο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 63χρονος Μαδούρο κατηγορείται ότι παρείχε υποστήριξη σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις, όπως το καρτέλ Σιναλόα και η συμμορία Tren de Aragua. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι:

διηύθυνε βασικές διαδρομές διακίνησης κοκαΐνης,

χρησιμοποίησε τις ένοπλες δυνάμεις για την προστασία αποστολών,

παρείχε καταφύγιο σε βίαιες εγκληματικές ομάδες,

και αξιοποίησε προεδρικές εγκαταστάσεις για δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών.

Το Σάββατο (3/1) οι κατηγορίες επικαιροποιήθηκαν, ώστε να συμπεριλάβουν και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η οποία κατηγορείται για εντολές απαγωγών και δολοφονιών.

Ο Μαδούρο απορρίπτει στο σύνολό τους τις κατηγορίες, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να περάσουν αρκετοί μήνες μέχρι να ξεκινήσει η κύρια δίκη.

Διεθνείς αντιδράσεις

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τον Μαδούρο «παράνομο ηγέτη» από το 2018, όταν ανακήρυξε τη νίκη του σε εκλογές που καταγγέλθηκαν διεθνώς για εκτεταμένες παρατυπίες.

Παρά το περιορισμένο διεθνές έρεισμά του, αρκετές χώρες εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για τη νομιμότητα της σύλληψης εν ενεργεία αρχηγού κράτους και κάλεσαν τις ΗΠΑ να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα για να εξετάσει την αμερικανική επιχείρηση. Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες έκανε λόγο για «επικίνδυνο προηγούμενο».

Εσωτερικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημοκρατικοί νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν παρείχε πλήρη εικόνα για την πολιτική της απέναντι στη Βενεζουέλα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να ενημερώσει τους επικεφαλής των επιτροπών του Κογκρέσου αργότερα σήμερα στο Καπιτώλιο.