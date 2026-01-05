Οι τεράστιες δυσκολίες της εξόρυξης πετρελαίου στη Βενεζουέλα από αμερικανικές εταιρείες

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι βασίζεται στις αμερικανικές εταιρείες για να ξαναχτίσουν την κατεστραμμένη πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας. Όμως, όσο ελκυστικά και να είναι τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον πλανήτη, η αλήθεια είναι ότι συνοδεύονται από τεράστιο ρίσκο για τους πετρελαϊκούς κολοσσούς.

Η εξόρυξη περισσότερου πετρελαίου από τη Βενεζουέλα απαιτεί το χτίσιμο εξ αρχής της κατεστραμμένης υποδομής, το οποίο θα κοστίσει, με βάση τα λεγόμενα του Τραμπ, δισεκατομμύρια δολάρια. Και η αλήθεια είναι ότι το αργό δεν αποφέρει αυτή τη στιγμή τα κέρδη που θα διευκόλυναν την απόφαση για μία τόσο μεγάλη επένδυση. Επιπλέον, η διύλιση του ιδιαίτερου πετρελαίου της Βενεζουέλας είναι εξ ορισμού ακριβό εγχείρημα.

Το να πειστούν οι εταιρείες να αναλάβουν ένα τόσο μεγάλο ρίσκο σε μία σταθερή χώρα είναι σίγουρα δύσκολη επένδυση. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μία χώρα αντιμέτωπη με τεράστια πολιτική κρίση, μετά την εκδίωξη του Προέδρου της.

Η πολυτάραχη ιστορία των αμερικανικών πετρελαϊκών επενδύσεων στη Βενεζουέλα

Ξένες πετρελαϊκές εταιρείες λειτουργούν στη Βενεζουέλα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Η εγγύτητα με τις ΗΠΑ καθιστούν τη Βενεζουέλα ένα στρατηγικό εταίρο για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και το φθηνό και παχύρρευστο πετρέλαιό της αποδείχθηκε το τέλειο μείγμα για τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, οι οποίες κατασκεύασαν ολόκληρη την υποδομή διυλιστηρίων τους για το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Πέραν αυτού, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Βενεζουέλα υιοθέτησε μία σειρά από πολιτικές που είχαν στόχο να δώσουν περισσότερα κίνητρα στις εταιρείες για να επενδύσουν στον πετρελαϊκό τομέα.

Όμως, όταν ανέλαβε την Προεδρία ο σοσιαλιστής, Ούγκο Τσάβεζ, το 1999, πήρε άμεσα τον έλεγχο της PDVSA εθνικοποιώντας τις σχετικές υποδομές. Αυτό, φυσικά, οδήγησε σε δραματική μείωση της παραγωγής κατά το ένα τρίτο μέσα σε 25 χρόνια.

«Χτίσαμε την πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας με Αμερικανικά ταλέντα, κίνητρα και ικανότητες και το σοσιαλιστικό καθεστώς μας τα έκλεψε», δήλωσε ο Τραμπ.

Αυτή τη στιγμή, η Chevron είναι η τελευταία αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία στη Βενεζουέλα που λειτουργεί κατά καιρούς την τελευταία δεκαετία. Ενώ περίπου το ένα τέταρτο της παραγωγής της Chevron εξάγεται στις ΗΠΑ.

Το αποτύπωμα της Chevron στη Βενεζουέλα θα δυσκολέψει πολύ ενδεχόμενους άλλους παίκτες που θα θελήσουν να επενδύσουν στη Βενεζουέλα.

«Δεν μπορείς απλά να πας στη Βενεζουέλα και να βγάλεις πετρέλαιο. Είναι μία εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία, στην οποία η Chevron έχει πλέον εμπειρία δεκαετιών, αλλά ελάχιστες άλλες εταιρείες διαθέτουν την αντίστοιχη τεχνολογία», υποστηρίζουν ειδικοί.

Πάντως, από την πλευρά της η Chevron απάντησε σε σχετικά δημοσιεύματα ανακοινώνοντας ότι θα «συνεχίσει να λειτουργία σεβόμενη τη νομοθεσία και τους κανονισμούς».