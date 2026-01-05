ΗΠΑ: Η μεταφορά του Μαδούρο στο δικαστήριο - Με χειροπέδες και στολή φυλακισμένου

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου η μεταφορά του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο από τις φυλακές του Μπρούκλιν όπου και κρατείται τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Από τα πρώτα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας φαίνεται να φοράει στολή φυλακισμένου ενώ τα χέρια του είναι δεμένα μπροστά με χειροπέδες. Τον Μαδούρο συνοδεύουν προς το ελικόπτερο άνδρες της ασφάλειας.

Preparen los pochoclos y apreten las nalgas kukas 😌, Maduro empieza a hablar 🗣pic.twitter.com/9yfyfvx7Fu — Anto 🇦🇷 (@antooneellap) January 5, 2026

Τόσο ο 63χρονος Μαδούρο όσο και η 69χρονη σύζυγός του πρόκειται να εμφανιστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, ο Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας

συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ

κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών

συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών όπλων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών

Ποια είναι η διαβόητη φυλακή όπου κρατείται

Το Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC) Μπρούκλιν ιδρύθηκε το 1994. Εκεί κρατούνται περίπου 1.300 άνδρες και γυναίκες και αυτή τη στιγμή είναι η μοναδική φυλακή για τους κρατούμενους που αναμένουν να δικαστούν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στην πόλη της Νέας Υόρκης.

Στο παρελθόν από το σωφρονιστικό αυτό ίδρυμα έχουν περάσει η Μάξγουελ, καταδικασμένη για σεξουαλικά εγκλήματα, ο τραγουδιστής της χιπ χοπ Κομπς αλλά και ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας που καταδικάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών προτού του δώσει χάρη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο. Επίσης ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο στελέχους της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealth Group, κρατείται εκεί εν αναμονή της δίκης του.

Τόσο κρατούμενοι όσο και οι δικηγόροι τους έχουν καταγγείλει τις ανθυγιεινές και απάνθρωπες συνθήκες που επικρατούν στο σωφρονιστικό κέντρο.

Το 2019 κάποιοι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν έμειναν σε παγωμένα κελιά στη μέση του χειμώνα, αφού πυρκαγιά προκάλεσε διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση.

Το 2024 δύο άνδρες δολοφονήθηκαν από συγκρατούμενούς τους με τη χρήση αυτοσχέδιων όπλων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ωθώντας τις αρχές να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την πάταξη της βίας και της διακίνησης παράνομων προϊόντων στη φυλακή αυτή.

Η Μάξγουελ, η οποία κρατούνταν στο MDC Μπρούκλιν προτού καταδικαστεί το 2021 για συνέργεια στα σεξουαλικά εγκλήματα που διέπραξε ο Τζέφρι Έπστιν εις βάρος ανήλικων κοριτσιών, παραπονέθηκε για ακαθαρσίες και κόπρανα τρωκτικών στο κελί της.

Η αμερικανική Υπηρεσία Φυλακών, το τμήμα του υπουργείου Δικαιοσύνης που είναι αρμόδιο για το MDC Μπρούκλιν, δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό. Όμως η Υπηρεσία είχε αναφέρει σε έκθεσή της τον Σεπτέμβριο του 2025 ότι οι συνθήκες διαβίωσης στη φυλακή αυτή βελτιώθηκαν χάρη στην αύξηση του προσωπικού και σε άλλες μεταρρυθμίσεις.

Ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τώρα εργάζεται ως δικηγόρος, δήλωσε ότι όλοι οι κρατούμενοι στο MDC Μπρούκλιν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους ασκηθεί βία από άλλους συγκρατούμενους. Ο κίνδυνος αυτός είναι μεγαλύτερος για κάποιον όπως ο Μαδούρο, που θα μπορούσε να γίνει στόχος μιας συμμορίας ή ενός κρατουμένου που θέλει να αποκτήσει φήμη, εκτίμησε ο Έπνερ.