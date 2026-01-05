Βενεζουέλα: Άμεσες συλλήψεις σε όσους υποστήριξαν την αμερικανική επίθεση

Μετά την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και την ανατροπή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εξέδωσε διάταγμα που ζητά από την αστυνομία να αναλάβει δράση άμεσα.

Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος, που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, οι αρχές πρέπει να ξεκινήσουν έρευνα και να συλλάβουν οποιονδήποτε εμπλέκεται στην προώθηση ή την υποστήριξη της ένοπλης επίθεσης.

Το διάταγμα είχε τεθεί σε ισχύ από το Σάββατο, ωστόσο το πλήρες κείμενο δημοσιοποιήθηκε μόλις σήμερα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η πρωτεύουσα σε αβεβαιότητα μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ένα μείγμα φόβου, οργής και αβεβαιότητας κυριαρχεί στο Καράκας, μόλις ένα 24ωρο μετά τα αμερικανικά πλήγματα και τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Στους δρόμους της πρωτεύουσας δεν παρατηρούνται σκηνές ανακούφισης ή εορτασμού· αντίθετα, οι πολίτες σχηματίζουν ουρές σε σούπερ μάρκετ και φαρμακεία για να προμηθευτούν βασικά αγαθά.

«Δεν ξέρουμε τι θα φέρει η επόμενη μέρα», λένε πολλοί κάτοικοι, θυμούμενοι τη νύχτα των εκρήξεων, των διακοπών ρεύματος και του πανικού, καθώς αεροσκάφη πετούσαν πάνω από την πόλη. Σε αρκετές συνοικίες, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού παραμένει προβληματική, ενώ οι τηλεπικοινωνίες έχουν σε πολλές περιοχές καταρρεύσει.