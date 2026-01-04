Με χειροπέδες και ισχυρή συνοδεία ο Μαδούρο στη Νέα Υόρκη - Καρέ καρέ η άφιξή του

Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση της Εθνοφρουράς Stewart της Νέας Υόρκης το αεροσκάφος που μετέφερε τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Στα πλάνα που μετέδωσαν αμερικανικά δίκτυα, παρακολουθήσαμε μια ομάδα ανθρώπων να αποβιβάζεται από το αεροπλάνο.

Ήταν αρκετά σκοτεινά και ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς τις φιγούρες που απεικονίζονται, ωστόσο, τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα έχουν αναγνωρίσει ένα άτομο ως τον Μαδούρο.

REUTERS/Jeenah Moon

Σύμφωνα με τα πλάνα διεθνών δικτύων, δυνάμεις της εθνoφρουράς και της DEA είχαν περικυκλώσει το σημείο και με συνοδεία και χειροπέδες ο Μαδούρο βγήκε από το αεροσκάφος.



Η ομάδα κατέβηκε τις σκάλες του αεροπλάνου, προτού διασχίσει τον διάδρομο μέχρι να χαθεί στα υπόστεγα. Υπήρχαν αρκετές δεκάδες άτομα και φαινόταν να περπατούν γύρω από ένα άτομο.

Nicolás Maduro, Welcome to New York 🍎

¿Lo ven?

Es el de azúl🔵 pic.twitter.com/WlqWYfBvyE — Ruddy Magno🇻🇪🇺🇸 (@Antirrojo) January 3, 2026

Ακολούθως αναμένεται να μεταφερθεί (μαζί με τη σύζυγό του) με ελικόπτερο στην πόλη, όπου θα υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση και θα μεταφερθεί στις φυλακές του Μητροπολιτικού Κέντρου Κράτησης, δήλωσαν αξιωματούχοι στο NBC News.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχει τεθεί υπό κράτηση και αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε νωρίτερα μια φωτογραφία του Μαδούρο με δεμένα μάτια ενώ βρισκόταν στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Iwo Jima.